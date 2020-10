Egyre nagyobb az esélye a megállapodás nélküli Brexitnek

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","shortLead":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","id":"20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84161d3-9f61-428a-849a-cdcc315b078b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","timestamp":"2020. október. 02. 16:53","title":"A koronavírusos Trumpnak tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","shortLead":"A 15 éves lány szeptember elején hunyt el, a boncolás során állapították meg, hogy koronavírus okozta a halálát.","id":"20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fecc2db-7ff7-4c24-8de8-4619691b4c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fbeab3-6c57-45bb-8769-5e4bf16aaf60","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_influenza_koronavirus_Szlovakia","timestamp":"2020. október. 03. 09:29","title":"Meghalt egy 15 éves lány koronavírusban Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e7cd1c4-72dc-4a93-92b3-54aef1793ff0","c_author":"HVG","category":"360","description":"A könyv egy családi utazás során készült jegyzetekből kerekedett szubjektív beszámolóvá.","shortLead":"A könyv egy családi utazás során készült jegyzetekből kerekedett szubjektív beszámolóvá.","id":"202040_konyv__nem_terkep_szalinger_balazs_aldunai_alom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e7cd1c4-72dc-4a93-92b3-54aef1793ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5267f5-b4ed-40f8-a938-e3dd5036e1c8","keywords":null,"link":"/360/202040_konyv__nem_terkep_szalinger_balazs_aldunai_alom","timestamp":"2020. október. 02. 15:30","title":"Első prózai kötetével al-dunai utazásra hív bennünket Szálinger Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az át nem vett gyorstesztek ügyében. 