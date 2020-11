Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","shortLead":"Állatorvoshoz viszont el lehet vinni az ebet.\r

","id":"20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e6a5e-a2cf-45c3-b055-d5ac777ada68","keywords":null,"link":"/elet/20201107_Kakilni_es_pisilni_sem_lehet_az_utcan_ejfel_es_5_kozott__marmint_a_kutyaknak","timestamp":"2020. november. 07. 12:35","title":"Tilos a kutyasétáltatás is éjfél és hajnali 5 között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","shortLead":"Több méretben, több színben is kapható a hiánypótló tyúkruha.","id":"20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28930a19-9347-4a28-a4f4-7600b362ddc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ffd8011-5534-43d9-8da3-4003684ec3b2","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Megjott_a_karacsonyi_csirkemellenykollekcio","timestamp":"2020. november. 06. 15:47","title":"Megjött a karácsonyi csirkemellény-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","shortLead":"Ez a HVG hetilap ajánlója.","id":"202045_az_isten_penze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e78e87f8-c916-4f40-88a2-b65bc913c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"485d27ee-392e-4fe0-a5a0-567f72e8793f","keywords":null,"link":"/itthon/202045_az_isten_penze","timestamp":"2020. november. 05. 15:45","title":"Kocsis Györgyi: Az isten pénze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0967822-4bd9-49f6-b925-b635972c46ea","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Bár a minisztérium szerint az iskolák esetében sikerült elkerülni, hogy fertőzési gócpontokká váljanak, ez nem tűnik elegendőnek ahhoz, hogy csökkentsék a tanárok veszélyeztetettségét. Miközben több koronavírusban elhunyt pedagógusról érkezett hír, a kormány nem mutat hajlandóságot, hogy nagyobb önállóságot adjon az iskoláknak arra, hogy szünettel, távoktatással vagy más tanrendet érintő módszerrel óvják meg saját pedagógusaikat.","shortLead":"Bár a minisztérium szerint az iskolák esetében sikerült elkerülni, hogy fertőzési gócpontokká váljanak, ez nem tűnik...","id":"20201105_koronavirus_pedagogusok_tanarok_vedelme_nemzeti_pedagoguskar_oktatas_iskolak_jarvanyugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0967822-4bd9-49f6-b925-b635972c46ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e456c748-847e-4138-903c-81ce1a402dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_koronavirus_pedagogusok_tanarok_vedelme_nemzeti_pedagoguskar_oktatas_iskolak_jarvanyugy","timestamp":"2020. november. 05. 17:30","title":"\"Na, ez az asztal is kiesett\" – terjed a vírus a tanárok között, de a védelmük nem garantált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6389a7-d310-4e24-9a34-7d0bede63aab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egregor nevű hackercsoport betört az Ubisoft szervereire, majd ellopott 560 GB-nyi adatot. A hírek szerint a Watch Dogs: Legion forráskódját lopták el. ","shortLead":"Az Egregor nevű hackercsoport betört az Ubisoft szervereire, majd ellopott 560 GB-nyi adatot. A hírek szerint a Watch...","id":"20201106_hackeles_watch_dogs_legion_adatlopas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea6389a7-d310-4e24-9a34-7d0bede63aab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1bdb245-6c44-4ad9-a5b3-2ec58d163e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_hackeles_watch_dogs_legion_adatlopas","timestamp":"2020. november. 06. 11:03","title":"Meghackelték a hackelős játékot, kiszivárgott a Watch Dogs: Legion forráskódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f065899-e9fb-4a28-b6ed-3300e5e138fc","c_author":"Lehoczky Annamária","category":"gazdasag.zhvg","description":"A hegyvidéki hótakaró különösen érzékeny az éghajlatváltozásra. A havas sportok kedvelői jól tudják, hogy a hóbiztos helyek kincset érnek – azonban az éghajlat változásával úgy tűnik, a „hóbiztos” sem biztos többé, sőt, a század végére valószínűleg a ma üzemelő síparadicsomok többsége is bezárhatja kapuit.","shortLead":"A hegyvidéki hótakaró különösen érzékeny az éghajlatváltozásra. A havas sportok kedvelői jól tudják, hogy a hóbiztos...","id":"20201106_A_klimavaltozas_a_sielesnek_is_veget_vet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f065899-e9fb-4a28-b6ed-3300e5e138fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92addb98-1048-4a1f-bbea-0ba8c1e757d8","keywords":null,"link":"/zhvg/20201106_A_klimavaltozas_a_sielesnek_is_veget_vet","timestamp":"2020. november. 06. 11:18","title":"Szeret síelni? Hamarosan nem lesz hol ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A megyei kórházak irányítják majd a városi kórházakat, utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait, praxisközösségeit, járóbeteg-szakrendelőit.","shortLead":"A megyei kórházak irányítják majd a városi kórházakat, utóbbiak pedig összefogják az alapellátás családi orvosait...","id":"20201106_kasler_miklos_a_koronavirus_elleni_arvanyellenes_intezkedesekrol_emmi_miniszterium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03e5e2d-42e4-456c-8117-4bedd80a5de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bb63bf-8f08-410b-8651-d2a2d5ec3f91","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_kasler_miklos_a_koronavirus_elleni_arvanyellenes_intezkedesekrol_emmi_miniszterium","timestamp":"2020. november. 06. 16:49","title":"Kásler elárulta, hogyan alakul át az egészségügyi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek a kamara szerint, elhunyt Szőcs Géza. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"260 ezer életet lehetne megmenteni szabályozással a WHO szerint, koronavírusos egészségügyi dolgozókat is bevethetnek...","id":"20201106_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babe8214-a740-4f0c-b5f8-1ebbce8b70ff","keywords":null,"link":"/360/20201106_Radar360","timestamp":"2020. november. 06. 08:00","title":"Radar360: Biden nyerésre áll, Trump szerint elcsalják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]