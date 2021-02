Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki az agysejtek élettani működésének vizsgálatára. Saját fejlesztésű, mesterséges intelligenciával vezérelt, automatizált mikroszkóprendszerükkel képesek az élő szövetmintán belül bármilyen sejtet megtalálni, stimulálni, valamint a válaszfolyamatok rögzítése révén biológiai információkat gyűjteni.","shortLead":"A Szegedi Biológiai Kutatóközpont és a Szegedi Tudományegyetem kutatói a világon egyedülálló új módszert dolgoztak ki...","id":"20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec5ddb92-174d-46d5-8235-be1e7221f1c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b82649-9b8c-4288-9f61-3c525eee245a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_szegedi_tudomanyegyetem_szegedi_biologiai_kutatokozpont_agysejt_mukodese_agykutatas","timestamp":"2021. február. 11. 20:03","title":"Újfajta módon vizsgálták az agysejteket a szegedi kutatók, az Alzheimer-kórt is hatékonyabban kezelhetik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő alatt megoldó, kvantumszámítógépét. A teljesítménynek komoly ára van.","shortLead":"Egy kínai startup kompakt méretben árusítana a hagyományos számítógépeknél sokkal több feladatot sokkal rövidebb idő...","id":"20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1298cfe-fce1-46b2-b972-c0570a2fad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14e3cc6b-b881-485c-853c-0d620723eb35","keywords":null,"link":"/tudomany/20210213_kvantumszamitogep_asztali_pc_spinq_magneses_rezonancia","timestamp":"2021. február. 13. 18:03","title":"1,5 millió forintért adják majd az első asztali kvantumszámítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","shortLead":"A nő csak jelezni akarta, hogy koszos az ablak. ","id":"20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d27949c5-5e2d-4540-881b-0d41943fd5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c5f7-0fd0-4ea5-a79d-5e346de2e1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210212_Egy_egesz_kornyeket_felebresztett_a_rendorno_aki_a_megafonba_beszelt_kollegajahoz_az_automosoban","timestamp":"2021. február. 12. 13:18","title":"Egy egész környéket felébresztett a rendőrnő, aki a megafonba beszélt kollégájához az autómosóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt döntött az új kiadás mellett.","shortLead":"Új változatban adja ki első hat lemezét Taylor Swift. Az énekes az eredeti albumok masterfelvételeinek eladása miatt...","id":"20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77cd4c01-942f-417a-8296-2f5e8e537c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5fbb4c0-6adf-4958-8981-df806132bf7a","keywords":null,"link":"/elet/20210212_Taylor_Swift_tudja_hogy_kell_kiszurni_egy_nagyhatalmu_menedzserrel","timestamp":"2021. február. 12. 09:28","title":"Taylor Swift tudja, hogy kell kiszúrni egy nagyhatalmú menedzserrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10 százaléka pozitív, az utóbbiak közül 27-en vannak kórházban. Az intézmény néhány telephelyén már oltottak, a központi egységben pont a járvány miatt nem kezdődött el az oltás.","shortLead":"Száznál is többen fertőződtek meg a kiskunhalasi Bárka otthonaiban. A dolgozók legalább 18 százaléka, az ellátottak 10...","id":"20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93e01583-12fe-4734-9caa-42abd0400e00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24a38736-310f-4215-a988-f624432d793e","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Berobbant_a_kiskunhalasi_szocialis_otthonban_a_virus_mielott_az_oltas_odaert_volna","timestamp":"2021. február. 12. 08:18","title":"Berobbant a kiskunhalasi szociális otthonban a vírus, mielőtt az oltás odaért volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához a kényszermunka vagy a környezetvédelmi normák megsértése kötődjön. A probléma nem új: az európai divatmárkák előszeretettel szervezik ki a gyártást olyan országokba, ahol lazábbak a környezetvédelemre vonatkozó szabályozások, olcsó és kizsákmányolható a munkaerő. Ennek vélhetően akkor lehet csak vége, ha az Európai Unió jogszabályba iktatja, hogy bármilyen környezeti vagy emberi jogi sérelemért a márkák felelnek, mégpedig a bíróság előtt. A fogyasztók ugyanis addig tiltakoznak a kényszermunka ellen, amíg meg nem kezdődik a leárazás.","shortLead":"Törvényben igyekszik elejét venni a német kormány annak, hogy a világ másik végéről származó termékek gyártásához...","id":"20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ee8a4d1-df09-4b57-8b22-3e371003c695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce6cf544-3b1f-450a-b6d5-d45210842541","keywords":null,"link":"/zhvg/20210212_Kenyszermunka_kornyezetszennyezes_Birosag_elott_fognak_felelni_a_divatcegek","timestamp":"2021. február. 12. 18:00","title":"Kényszermunka, környezetszennyezés: bíróság előtt fognak felelni a divatcégek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte kihagyott lehetőségeket az ellenzék a szavazók dinamizálására, a kormány ugyanis tart attól, ha egyszerre sok ember mondja el a véleményét. Ráadásul a hatalom eddig csak propagandával és titkolózással kezelte a járványt – mondja a független képviselő.\r

","shortLead":"Ha nem csináljuk meg a házi feladatot, akkor csak az ellenzéki helyeket osztogatjuk – állítja Hadházy Ákos. Szerinte...","id":"20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa19c787-7af4-4973-b933-20962709ca77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cd12c-1bd4-47da-9c50-b71a1003d426","keywords":null,"link":"/360/20210212_Elesben_Hadhazy_Akossal","timestamp":"2021. február. 12. 11:00","title":"Élesben Hadházy Ákossal: Durciztak rám, mert kimondtam a borsodi jelöltről, hogy egy náci svindler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","shortLead":"A zenész azt mondta: egy csomó jó évét vette már el a NER, és még ki tudja, mennyit fog. ","id":"20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47b30578-0dbe-45cd-8dfc-06ef3c7417c9","keywords":null,"link":"/kultura/20210212_Lovasi_Andras_a_NERrol","timestamp":"2021. február. 12. 12:10","title":"Lovasi a NER-ről: Remélem, megérem a bukásukat, hogy a nagy mű úgy megy a kukába, mint nemrég az alaptörvény szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]