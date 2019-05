Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","shortLead":"Nem nagyon érdekelte az állatot a divatbemutató. ","id":"20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396a7709-60ec-4c71-9a40-94092bfe54fa","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Video_Most_a_Diorbemutatot_zavarta_meg_egy_macska","timestamp":"2019. május. 02. 08:05","title":"Videó: Most a Dior-bemutatóra sétált be egy macska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","shortLead":"Interjút adott a La Stampa olasz lapnak Orbán Viktor, ebben részletezte a különböző vízióit és nézeteit Európáról. ","id":"20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc313440-ead8-43ba-9b88-1e2a9bc1a2a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190501_Orban_A_kovetkezo_tizeves_munkankat_is_a_migraciora_epitjuk","timestamp":"2019. május. 01. 11:20","title":"Orbán: A következő tízéves munkánkat is a migrációra építjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c","c_author":"Somogyi Zoltán","category":"itthon","description":"Belső-Erzsébetváros = bulinegyed. Ennek a cikknek a célja, hogy ez ne így legyen, a bulinegyed helyére kulturális negyed kerüljön. Ehhez azonban türelmes olvasókra van szükség, mert a cikk írója nem kíván betiltani semmit sem. Sőt, legnagyobb problémája, hogy a két egymással szemben álló oldal egyike be akarja zárni éjszakára a szórakozóhelyeket, a másik meg nem akar semmit sem tenni a helyzettel, csak túlélni. Egyik sem megoldás. ","shortLead":"Belső-Erzsébetváros = bulinegyed. Ennek a cikknek a célja, hogy ez ne így legyen, a bulinegyed helyére kulturális...","id":"20190502_Somogyi_Zoltan_Negyedbuli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4325d52-8ae3-4e4d-af72-dfcd341a292c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e546e94-3dc7-4d94-9567-45f1921ed8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Somogyi_Zoltan_Negyedbuli","timestamp":"2019. május. 02. 13:11","title":"Somogyi Zoltán: Negyedbuli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat. Kvízünkben arra voltunk kíváncsiak, mennyire ismerik a bővítési folyamatot, az euróövezet és a schengeni zóna tagjait, az EU fontosabb mérföldköveit. Mint kiderült, sok tévhit él még olvasóink körében is az unióval kapcsolatban, ezeket próbáljuk meg most eloszlatni. ","shortLead":"Elég magasra tettük a lécet, amikor az uniós csatlakozás 15. évfordulóján az EU történetéről kérdeztük olvasóinkat...","id":"20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f78fa85a-1d92-4e58-a7a5-2963e520864c","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_Europai_Unio_15_evfordulo_kviz_szavazas_eredmenyek","timestamp":"2019. május. 02. 15:35","title":"Nem, nem Orbán Viktor akart Egyesült Európai Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","shortLead":"A Facebook szokásos éves fejlesztői konferenciáján a keresztplatformos üzenetküldésről is szó esett.","id":"20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83e61e7-458a-4fdb-ac61-7d95997089c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190501_facebook_messenger_instagram_whatsapp_alkalmazas_uzenetkuldes_f8_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2019. május. 01. 14:03","title":"Egyre biztosabb: még az idén egybegyúrhatják a Messengert, a WhatsAppot és az Instagramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A venezuelai védelmi miniszter közölte, ha kell, a hadsereg fegyverrel fog rendet tenni a latin-amerikai ország fővárosában, Caracasban.","shortLead":"A venezuelai védelmi miniszter közölte, ha kell, a hadsereg fegyverrel fog rendet tenni a latin-amerikai ország...","id":"20190430_A_venezuelai_vedelmi_miniszter_fegyverhasznalattal_fenyegetozik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae091010-9b74-4352-88d4-acc0021f9c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63082705-71a2-4af3-9d99-35557aec90de","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_A_venezuelai_vedelmi_miniszter_fegyverhasznalattal_fenyegetozik","timestamp":"2019. április. 30. 20:58","title":"A venezuelai védelmi miniszter fegyverhasználattal fenyegetőzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felek megállapodtak abban, hogy mikorra állítják helyre az olajszállítást. ","shortLead":"A felek megállapodtak abban, hogy mikorra állítják helyre az olajszállítást. ","id":"20190430_Majus_kozepen_mar_ujra_johet_az_olaj_a_Baratsag_vezeteken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34c67a5-c6d2-4fd0-bfbd-ba2de1c2aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190430_Majus_kozepen_mar_ujra_johet_az_olaj_a_Baratsag_vezeteken","timestamp":"2019. április. 30. 19:37","title":"Május közepén már újra jöhet az olaj a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós belépésünk utáni első években közelített Magyarország fejlettsége az EU-átlaghoz, azóta alig, viszont a szegénység csökkent, a magyar munkaerő pedig jóval drágább lett. És arra emlékszik még valaki, amikor arról volt szó, hogy 2008-ban lesz magyar euró?","shortLead":"Az uniós belépésünk utáni első években közelített Magyarország fejlettsége az EU-átlaghoz, azóta alig, viszont...","id":"20190501_adatok_eu_tagsag_evfordulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fefd8df-ef95-46c5-af70-525d1efc7c87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ad13d-75c7-402f-8d35-a1c88bbcdb1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190501_adatok_eu_tagsag_evfordulo","timestamp":"2019. május. 01. 10:00","title":"Eddig jutottunk az EU-csatlakozás óta: nyolc ábrán az elmúlt 15 év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]