[{"available":true,"c_guid":"e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és ezzel leváltották Angela Merkel régi bizalmasát, Volker Kaudert.","shortLead":"Meglepetés Berlinben: a CDU/CSU frakciószövetség tagjai a csoport élére választották Ralph Brinkhaus képviselőt, és...","id":"20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e50f7193-cc97-4bff-9978-45ba15208005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe76301-8518-4412-a2d4-8e40c901e186","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Angela_Merkel_vereseget_szenvedett_a_frakciojaban_a_kancellar_alkonya_elkezdodott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:03","title":"Angela Merkel vereséget szenvedett a frakciójában, a kancellár alkonya elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást akarnak. Európa pedig arra készül, hogy Nagy-Britannia érvényes megállapodás nélkül hagyja ott az EU-t. Közben kiderült, a londoni kormány a Brexit után elvenné az EU-s állampolgárok privilégiumait.","shortLead":"A brit konzervatívok egy része lázong, a munkáspártiak vérszemet kaptak, előrehozott választást vagy új népszavazást...","id":"20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f82ebe-3495-49e9-aed8-dad3ebbe082e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d5de06-933c-4139-b92f-a8845d3accbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_brexit_kaosz_nep_dominic_raab_jeremy_corbyn_szavazas_munkaspart_konzervativ_part_theresa_may_","timestamp":"2018. szeptember. 26. 20:00","title":"Népszavazás? Előrehozott választás? Pártütés? Lassan teljes a Brexit-káosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9226f05-1730-46f8-90d4-826b8a4321da","c_author":"Péli Gábor - Rudas Tamás","category":"tudomany","description":" A jelenlegihez hasonló paradigmaváltásoknak fontos jellemzője, hogy a kortárs kutatók általában nem jól ítélik meg tudományuk jövőjét. Újabb hozzászólás Bojár Gábor vitaindítójához.","shortLead":" A jelenlegihez hasonló paradigmaváltásoknak fontos jellemzője, hogy a kortárs kutatók általában nem jól ítélik meg...","id":"20180926_Big_Data_uj_kihivasok_elott_a_tarsadalomtudomanyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9226f05-1730-46f8-90d4-826b8a4321da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1e309e-3b1a-4b14-a028-7ffcf42b4eb6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_Big_Data_uj_kihivasok_elott_a_tarsadalomtudomanyok","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:10","title":"Big Data: új kihívások előtt a társadalomtudományok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás biztosítása érdekében a szomszédos országokhoz fordul.","shortLead":"Az ország hét atomerőművi reaktora közül a hatodik működését is felfüggesztik ideiglenesen. Belgium áramellátás...","id":"20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d394b-ac51-43ec-abee-ff6af2bb177d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79405408-5d09-43e9-baa7-867b433674e9","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_leallitjak_az_atomeromuveit_bajban_van_belgium","timestamp":"2018. szeptember. 26. 11:16","title":"Le kell állítani az atomerőműveit, komoly bajban van Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc sem kér a Vlagyimir Putyin orosz elnök barátjaként számon tartott Chelsea-tulajdonosból. Angliában beindulhat ugyanis az orvul szerzett javak elkobzása. ","shortLead":"Miután a britek tavasszal nem hosszabbították meg az orosz milliárdos Roman Abramovics vízumát, most kiderült, Svájc...","id":"20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc001d0-8705-48d8-8093-25b7bdbfd346","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_roman_abramovics_svajc_chelsea_vlagyimir_putyin_londoni_oroszok","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:50","title":"Abramovics előtt Svájc becsapta az ajtót, és a többi orosz oligarcha is aggódhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette őket a boldogulásban.","shortLead":"Richard St. John milliomos 500 sikeres emberrel készített interjút, és nyolc olyan elvet azonosított, amely segítette...","id":"20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=940e8b9c-bc67-442c-8902-33d8d7fae9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76acd29a-375a-459c-97d6-d60eadeb3128","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180925_Ime_a_siker_titka_8_pontban","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:15","title":"Íme a siker titka 8 pontban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","shortLead":"A dokumentumokat szinte lehetetlen megismerni.","id":"20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75efabbc-d69a-499a-93d0-258fbc1222aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f98ed78-73f8-478f-9e12-9563394fd08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180925_Negy_fideszes_polgarmester_titkolja_a_vegsokig_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 13:33","title":"Négy fideszes polgármester titkolja a végsőkig vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való dolgokat.","shortLead":"Ugyan az óvoda felújítása még csak a harmadáig készült el Szombathelyen, a polgármester így is talált átadni való...","id":"20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4befbd0-c77d-4a7a-9942-de41e4a80258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265a9bc-da8a-49f7-ab67-5595e722ffb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Felig_sincs_kesz_a_felujitas_de_a_polgarmester_felavatta_az_ovodaablakokat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:05","title":"Félig sincs kész a felújítás, de a polgármester felavatta az óvodaablakokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]