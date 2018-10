Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy klasszikus akkumulátornak még csak helyet sem szorítottak az eszközben, az ugyanis egy folyadékkal hajtott üzemanyagcellával működik. A folyadék pedig lehet víz, üdítő vagy akár vizelet is.","shortLead":"A HydraLight külsőre olyan, mint bármelyik elemlámpa, ám ha jobban szemügyre vesszük, rögtön kiderül: elemeknek vagy...","id":"20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0985f7eb-27bb-4a29-8397-1c5e724c3a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07bd33a5-949d-417b-bf80-1c3110b06122","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_hydralight_elem_nelkuli_zseblampa","timestamp":"2018. október. 17. 11:03","title":"Se elem, se áram: ezt a zseblámpát elég vízbe mártani, és akár 100 óráig használhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Dennis Hof 72 éves volt, vizsgálják a halálának a körülményeit.","shortLead":"Dennis Hof 72 éves volt, vizsgálják a halálának a körülményeit.","id":"20181017_Meghalt_az_amerikai_bordelytulajdonos_aki_realitysztarkent_is_karriert_csinalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ca203d-d988-4734-be50-86792b295d24","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Meghalt_az_amerikai_bordelytulajdonos_aki_realitysztarkent_is_karriert_csinalt","timestamp":"2018. október. 17. 11:07","title":"Meghalt az amerikai bordélytulajdonos, aki reality-sztárként is karriert csinált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni, és esetenként akár a felhasználó helyébe is léphet.","shortLead":"Az Android atyjaként is emlegetett Andy Rubin cégénél egy olyan telefont készítenek, amelyet alig kell a kézbe venni...","id":"20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c10394-8c80-42d1-9cd8-1416451a5425","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_essential_hangvezerleses_mesterseges_intelligencia_telefon_andy_rubin","timestamp":"2018. október. 17. 10:03","title":"Nagy dobásra készül az Android atyja: készül a telefon, amely az ön virtuális mása lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben egy fideszessel.","shortLead":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben...","id":"20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044e96b6-4bef-4074-ac5f-fdf7a8f9602d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","timestamp":"2018. október. 17. 21:36","title":"Márki-Zay aláírt, megalakulhat a polgármester ellenzéki egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig alig mennek be. ","shortLead":"A Helsinki Bizottság szerint a közterületekről valóban eltűntek a hajléktalanok, de köddé nem váltak, a szállókba pedig...","id":"20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98976d7d-494c-4c21-bf11-ac0f0fd728f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465efbef-e270-485b-8db0-56009e16293a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Szaznal_is_tobb_hajlektalan_kapott_mar_figyelmeztetest","timestamp":"2018. október. 19. 06:40","title":"Száznál is több hajléktalan kapott már figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi vezetője szerint a NAT is időben kész lesz.","shortLead":"Az egészségügy nem üzlet címmel közli a Magyar Hírlap a Kásler Miklós emberminiszterrel készült interjúját. Az Emmi...","id":"20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35db2e2e-7444-4c50-93a1-1812e7358e28","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Kasler_kirakna_a_maganpraxisokat_a_korhazakbol","timestamp":"2018. október. 19. 07:41","title":"Kásler kirakná a magánpraxisokat a kórházakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi fotó első ránézésre animációnak tűnik, pedig a képen szereplő objektum meg sem mozdul.","shortLead":"Az alábbi fotó első ránézésre animációnak tűnik, pedig a képen szereplő objektum meg sem mozdul.","id":"20181017_foto_optikai_csalodas_illuzio_mozgo_fenykep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18b2c896-1530-4026-8188-386f4ebe47f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a34cd5-bcdb-45be-8413-ec21db581190","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_foto_optikai_csalodas_illuzio_mozgo_fenykep","timestamp":"2018. október. 17. 15:33","title":"Mutatunk egy fotót, de vigyázzon: az agya azonnal át fogja verni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog elmondta, korábban súlyos beteg volt.","shortLead":"A korábbi emberi erőforrások minisztere már bő egy hónapja, a velencei frakcióülésen bejelentette, távozik. Balog...","id":"20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249d2613-34d1-4250-8e5f-b65df67e6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Meg_ma_delelott_visszaadja_parlamenti_mandatumat_Balog_Zoltan","timestamp":"2018. október. 17. 10:34","title":"Még ma délelőtt visszaadja parlamenti mandátumát Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]