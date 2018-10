Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","shortLead":"Az a helyzet, aki így közlekedik, annak a valóságérzékelése nincs rendben. ","id":"20181027_autos_video_autopalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25f6fde4-5ef3-48bf-a848-500076342a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3b99a0-9565-422c-b398-baec3ae5be44","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_autos_video_autopalya","timestamp":"2018. október. 27. 09:07","title":"Sok közúti őrültet láttunk már, de ez külön kategória - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d","c_author":"nyüzsi","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is komoly kontingenssel járul hozzá a világméretű harchoz: Fodor Gábor pártjával tárgyal a francia kormányerő.","shortLead":"Európa liberális reménysége, Emmanuel Macron pártja nagy erőkkel keresi szövetségeseit a kontinensen. Magyarország is...","id":"20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=754c182a-37a3-4f8e-b095-fe7d9a7ab39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad3834f-dc57-4296-9805-9c7cdfb35316","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20181027_Fodor_Gabor_Macronnal_duborog","timestamp":"2018. október. 27. 10:52","title":"Fodor Gábor Macronnal dübörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb sejtszámuk több veszélyes mutáció kialakulására ad lehetőséget – állítja a Kaliforniai Egyetem evolúciós, ökológiai és szerves biológiai tanszékének kutatócsoportja.","shortLead":"Az átlagosnál magasabb embereknél fokozottabb a kockázata bizonyos ráktípusoknak, mivel a magasságukból adódó nagyobb...","id":"20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433c5205-79f1-46c8-a0ff-31a2d6ca9080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c6be61-e966-41be-9623-c1ab5e6a7c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_testmagassak_rak_daganat_kockazat_osszefugges","timestamp":"2018. október. 26. 19:03","title":"Magasabb ön 162 centinél? Sokkal? Ez rosszabb hír, mint eddig gondolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek megsértették az erre vonatkozó jogszabályokat.","shortLead":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek...","id":"20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c8e2d-6819-49d2-93e8-03f9f7cce916","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","timestamp":"2018. október. 26. 15:49","title":"Ismerős? Indiában külföldi támogatásaik miatt vegzálják az Amnesty Internationalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91927702-f0e0-4389-b2d5-dd1b57955d21","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olaszországból indult és Győrbe tartott az a Fiat személyautó, amely Vas megyében elgázolt egy szarvast Szombathely közelében, a 89-es főúton. Az autóban ketten utaztak, a sofőrnek a légzsák ütötte meg a csuklóját, de a két férfi megúszta további sérülések nélkül.","shortLead":"Olaszországból indult és Győrbe tartott az a Fiat személyautó, amely Vas megyében elgázolt egy szarvast Szombathely...","id":"20181027_Csunyan_utkoztek_egy_szarvassal_amely_felallt_majd_elsetalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91927702-f0e0-4389-b2d5-dd1b57955d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce6d007-eb2e-4149-9a7b-e2a59b01e5ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Csunyan_utkoztek_egy_szarvassal_amely_felallt_majd_elsetalt","timestamp":"2018. október. 27. 15:49","title":"Csúnyán ütköztek egy szarvassal, amely felállt, majd elsétált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű térképszolgáltatásában. A kedvenc helyeket érdemes bekövetni, úgy ugyanis értesítéseket kaphatunk az adott hellyel kapcsolatos új információkról.","shortLead":"A Facebook-oldalakhoz hasonló üzleti (\"rajongói) oldalakat hozott létre a vállalkozások számára a Google népszerű...","id":"20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d31003bf-50d7-4f31-912c-f8be006f19e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece1083a-4ee5-4075-91dd-37f8690afb4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_google_terkep_google_maps_helyek_kovetese_kovetem_google_profil","timestamp":"2018. október. 26. 15:03","title":"Tettek egy új gombot a Google Térképbe, érdemes itt-ott rábökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha előírásait és mindenhová kövesse őt. Nem mellesleg, az ezzel járó járó kötöttséget hajlandó jól megfizetni.\r

\r

","shortLead":"Egy friss hír szerint az énekesnő azzal a kikötéssel keres séfet, hogy egyebek mellett ismerje a kóser konyha...","id":"20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dccef959-bb9a-4192-8333-2a87f67afe2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8507188-0edf-4f79-9c21-73f660a1da8c","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Madonna_szemelyi_sefet_keres__40_milliot_iger","timestamp":"2018. október. 26. 13:37","title":"Madonna személyi séfet keres - 40 milliót ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg 2017-ben.","shortLead":"Noha a felszálló gépek száma rekordot döntött, a menetrend szerinti kereskedelmi utasszállítókon senki nem halt meg...","id":"201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78d999cc-86d2-4fc4-85eb-ff7012229063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5215e82-9fef-462f-928d-d65569646f29","keywords":null,"link":"/kkv/201834__legi_kozlekedes__szarnyalo_forgalom__fejlodo_piacok__repulo_heringek","timestamp":"2018. október. 27. 11:30","title":"Elképesztően biztonságos évet tud maga mögött a repülés ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]