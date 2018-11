Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Három férfit vittek kórházba mérgezés gyanújával. ","shortLead":" Három férfit vittek kórházba mérgezés gyanújával. ","id":"20181107_Metilalkoholmergezes_Tiszadobon_a_rendorseg_is_nyomoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1870781-f6e3-4422-8e75-76fb9cd223ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Metilalkoholmergezes_Tiszadobon_a_rendorseg_is_nyomoz","timestamp":"2018. november. 07. 13:58","title":"Metilalkohol-mérgezés Tiszadobon: a rendőrség is nyomoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében az ősrobbanás által képződött anyagokból áll.","shortLead":"Az univerzum egyik legrégibb csillagát fedezhették fel ausztrál csillagászok: a csillag szinte teljes egészében...","id":"20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142f62be-109d-4b61-ad3b-c0446df16a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15979013-34c5-44bb-9f37-aedb61ba6e5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181106_univerzum_legregebbi_csillaga_osrobbanas_2mass_j18082002_5104378_b","timestamp":"2018. november. 06. 20:03","title":"Jelentős felfedezés: találtak egy 13,5 milliárd éves csillagot, ez lehet az univerzum egyik legrégebbi emléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult egy felnőtteknek szánt valóságshow-ban, Trumphoz hű republikánusként kezdett kampányolni. ","shortLead":"Mandátumot nyert a nevadai helyi választásokon a republikánusoknak egy halott bordélytulajdonos, aki miután indult...","id":"20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f6e0d4a-ca12-42d0-b91f-f8e43fb7e52a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a02d9ab-a99d-43a4-8700-adbfcced4b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_A_halott_kuplerajtulaj_is_hozott_egy_mandatumot_a_republikanusoknak","timestamp":"2018. november. 07. 18:51","title":"A halott kuplerájtulaj is hozott egy mandátumot a republikánusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők viszont már javában tesztelik ezt a funkciót.","shortLead":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők...","id":"20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b28405-3fd1-4a55-84a4-5ad43020d872","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","timestamp":"2018. november. 07. 20:03","title":"Álomfunkció jön a Messengerbe, törölhetjük az elküldött üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét. A munka elhúzódott. Az őszi szünet után sem lett kész a tető.","shortLead":"Ismeretlen okból a nyári szünet végén kezdték felújítani az egri tankerülethez tartozó ostorosi iskola tetőszerkezetét...","id":"20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29da1cc9-cb1e-43b8-8bf5-91fa657093e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d6f2ed-15d7-4470-94c3-fe19f375894a","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Teto_nelkuli_iskolaban_tanitanak_Heves_megyeben","timestamp":"2018. november. 06. 10:21","title":"Tető nélküli iskolában tanítanak Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt a növekedés – közölte az MTI-vel a Dreher Sörgyárak Zrt.\r

","shortLead":"Az elmúlt egy évben 23 százalékkal nőtt a prémium kategória forgalma, 2018 első felében pedig 27 százalék volt...","id":"20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b545e30-7ddc-41bc-9d70-1bd3a8062d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c056addf-94ae-4118-9824-507d3553aedb","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Olasz_sorrel_elegitene_ki_a_japan_ceg_a_magyar_premiumkeresletet","timestamp":"2018. november. 06. 11:25","title":"Olasz sörrel elégítené ki a japán cég a magyar prémiumkeresletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db35775f-8450-4df4-aeea-d0022b144a53","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai márka a dél-koreai autó terepképességeit kóstolgatja.","shortLead":"Az amerikai márka a dél-koreai autó terepképességeit kóstolgatja.","id":"20181106_jeep_trollkodas_kia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db35775f-8450-4df4-aeea-d0022b144a53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4cc187-9f0a-45ee-bdc1-84e8137be326","keywords":null,"link":"/cegauto/20181106_jeep_trollkodas_kia","timestamp":"2018. november. 07. 10:15","title":"Jól megtrollkodta a Jeep a Kiát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","shortLead":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","id":"20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76aaf59-174c-4dec-88fe-73e63b9547b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","timestamp":"2018. november. 07. 12:05","title":"Elbukta képviselői helyét Orbán washingtoni lobbistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]