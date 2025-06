Nyitás az alternatív befektetések felé

Az Apelso-t választotta magyarországi partneréül a BlackRock alapkezelő az alternatív befektetések területén. Illés István, az Apelso cégtársa elmondta, az együttműködésnek köszönhetően hamarosan az ügyfeleik is részesedhetnek a private markets befektetések dinamikus bővüléséből. A family office és wealth management szolgáltatásokat nyújtó vagyonkezelő további két új alternatív alappal is készül: az épp most induló ingatlanfejlesztésekbe fektető alap mellett egy hedge fund meghonosítását is tervezik.