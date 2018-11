Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0219215d-5e61-43ca-a326-bc9a81ee6ee3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú évek fejlesztési munkálatai után végre elkészült a szerkezet, ami képes minden pillanatban megmondani a pontos tartózkodási helyünket anélkül, hogy ehhez bármilyen külső jelre szükség lenne.","shortLead":"Hosszú évek fejlesztési munkálatai után végre elkészült a szerkezet, ami képes minden pillanatban megmondani a pontos...","id":"20181110_kvantum_iranytu_gyorsulasmero_navigacio_imperial_college","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0219215d-5e61-43ca-a326-bc9a81ee6ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4bff93-fb42-4768-b0f8-b7652cc09591","keywords":null,"link":"/tudomany/20181110_kvantum_iranytu_gyorsulasmero_navigacio_imperial_college","timestamp":"2018. november. 10. 12:03","title":"Felejtse el a GPS-t, a britek feltalálták a műhold nélküli navigációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi dohányboltban cigarettán kívül már alkoholt is árulnak.","shortLead":"Csendes, nyugodt lakóövezet volt a békásmegyeri környék, de egy törvénymódosítás mindent megváltoztatott. A helyi...","id":"20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9af2124-7996-47c6-bed5-569c765743ed","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_Kocsma_lett_a_dohanyboltbol_Bekasmegyeren_haborognak_a_lakok__video","timestamp":"2018. november. 10. 12:11","title":"Kocsma lett a dohányboltból Békásmegyeren, háborognak a lakók – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében. Az elektronikus megfigyelés eddig ismeretlen lehetőségei nyíltak meg az új arcfelismerő szoftverek és adatbázis-kezelők jóvoltából. Csak a kormányokon múlik, hogy mire fordítják ezeket a képességeket. Miközben Nyugat-Európa is ebbe az irányba mozdul el, kérdés, hogy mi mennyire bízhatunk meg illiberális kormányunkban.","shortLead":"Egyes angol járásokban a rendőr előre tudja, hogy ki vezeti a forgalomból kiintett autót, és mit tett eddigi életében...","id":"20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97059e38-79f0-434a-8189-503938b4f349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501a79cc-1b52-4368-9e40-5ba22faef81f","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Csak_rajtuk_mulik_kit_kukkolnak_jon_a_valo_vilag_powered_by_Orban_Viktor","timestamp":"2018. november. 11. 12:30","title":"Csak rajtuk múlik, kit kukkolnak: jön a való világ powered by Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cc8a46f-0751-47b8-b7ae-9d211793e2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d4de503-255d-4e87-a373-ec3ab0adda9c","keywords":null,"link":"/kkv/201845_serenity_solution_tizszeres_toke_afidelitas_kozeleben","timestamp":"2018. november. 11. 15:30","title":"Brutális tőkenövekedésnek örülhet egy Fidelitas-közeli cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","shortLead":"A májusi esküvő egyik kulisszatitkára derült fény egy új könyvből.","id":"20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c78bd868-bb4e-4aa4-b39c-c61020b9273d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313edd13-5942-4da6-b712-c56910a2cf97","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Meglepo_dolog_miatt_vitazott_Erzsebet_kiralyno_es_Meghan_Markle","timestamp":"2018. november. 10. 09:15","title":"Meglepő dolog miatt vitázott Erzsébet királynő és Meghan Markle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hangosan imádkoznak az autóban, a jelenet egy katasztrófafilmhez hasonlít.","shortLead":"Hangosan imádkoznak az autóban, a jelenet egy katasztrófafilmhez hasonlít.","id":"20181110_Sokkolo_videon_menekul_egy_csalad_a_kaliforniai_erdotuzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=426d00f5-9971-4fde-a42c-ffd7447f4091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7ab70e-4d6d-4705-a6c8-05c9db895ec0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Sokkolo_videon_menekul_egy_csalad_a_kaliforniai_erdotuzbol","timestamp":"2018. november. 10. 07:40","title":"Sokkoló videón menekül egy család a kaliforniai erdőtűzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","shortLead":"Tuza-Ritter Bernadett filmje, az Egy nő fogságban a modern kori rabszolgatartásról szól.","id":"20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5868341a-edca-486f-8271-99902b4f3221","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Magyar_alkotas_is_van_az_Europai_Filmdij_jeloltjei_kozott","timestamp":"2018. november. 10. 16:23","title":"Magyar alkotás is van az Európai Filmdíj jelöltjei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai buddhista barlangtemplomok, az 1500 éves Jünkang-barlangok egyikének mását Pekingben.","shortLead":"Háromdimenziós nyomtatási technológiát alkalmazva készítették el az észak-kínai Sanhszi tartományban lévő ősi kínai...","id":"20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=229dcbe7-b5c3-498b-8564-9d4327510642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4831013a-5374-4c32-a43c-ed4b98b83c1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_kina_junkang_barlang_3d_nyomtatas_buddhizmus","timestamp":"2018. november. 11. 16:03","title":"Kinyomtattak egy 1500 éves buddhista barlangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]