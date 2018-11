Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyennek ígérkezik a Golf, az Astra és a Focus legújabb versenytársa. Nem lesz unalmas.","id":"20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c097841-d2a5-4520-9203-aab5379e63c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59bc6697-f42a-42c7-8e2e-41d4a8641f8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181110_skoda_scala_foton_a_8as_vw_golf_izgalmas_cseh_rivalisa","timestamp":"2018. november. 10. 13:21","title":"Skoda Scala: így mutat a 8-as VW Golf izgalmas cseh riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az Óz, a csodák csodája című film forgatókönyvterveit és az archívum egyéb anyagait árverezik el egy decemberi aukción, melynek bevétele az előzetes becslések szerint akár 1,2 millió dollárt (341 millió forintra) is elérhet. ","shortLead":"Az Óz, a csodák csodája című film forgatókönyvterveit és az archívum egyéb anyagait árverezik el egy decemberi aukción...","id":"20181110_Elarverezik_az_Oz_a_csodak_csodaja_forgatokonyvterveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc332eb-f84f-4710-a982-34aa43fb96b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181110_Elarverezik_az_Oz_a_csodak_csodaja_forgatokonyvterveit","timestamp":"2018. november. 10. 14:18","title":"Elárverezik az Óz, a csodák csodája forgatókönyvterveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","shortLead":"Miközben egyes fontos területeken alig marad, aki dolgozzon, sorra nevezik ki a miniszteri biztosokat.","id":"20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98af4d6-90f2-4fa6-85e6-b0ecca3159eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c6df11-add1-465a-a0f1-320771687edf","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Sorra_rugjak_ki_a_koztisztviseloket_kozben_miniszteri_biztosbol_egyre_tobb_van","timestamp":"2018. november. 09. 21:50","title":"Sorra rúgják ki a köztisztviselőket, közben miniszteri biztosból egyre több van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23d1c81f-2a53-4ae0-b76e-10e55b221dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23d1c81f-2a53-4ae0-b76e-10e55b221dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a56e871b-750e-405f-8b70-228409ede92a","keywords":null,"link":"/itthon/20181111_Lelegzetelallito_kepek_keszultek_a_kodos_Budapestrol","timestamp":"2018. november. 11. 10:58","title":"Lélegzetelállító képek készültek a ködös Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető igazságügyi miniszternek a kirúgott Jeff Sessions helyére, ám a hét végén – mielőtt elindult volna Európába – már azt állította, sohasem találkozott Whitakerrel, és nem is beszélt vele. Közben csak annyi változott, hogy Whitakerrről kiderült, köze volt egy olyan kaliforniai céghez, amely dollármilliókkal károsított meg amerikai polgárokat.\r

","shortLead":"Egy hónappal ezelőtt még ismerte Donald Trump amerikai elnök Matt Whitakert, akit a napokban nevezett ki ügyvezető...","id":"20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01f60ec-f137-4aff-88a5-6c11e098e3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_Trump_megint_nem_mond_igazat","timestamp":"2018. november. 10. 12:19","title":"Nemrég nagyszerű fickónak nevezte, most már nem is ismeri – újabb hazugságon kapták Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia korából származó sírból került elő.","shortLead":"Több mint kétezer éves alkoholos italt találtak kínai régészek egy bronzedényben, amely egy Nyugati Han-dinasztia...","id":"20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f66b0747-5c81-4c7f-a1fc-27ba7b13aad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd22b605-64ec-4b04-abc0-e9746ba4d1ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20181111_2000_eves_alkohol_ital_kinai_sir","timestamp":"2018. november. 11. 11:03","title":"2000 éves alkohol került elő egy kínai sírból, csak kipróbálták már, hogy milyen az aromája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég nemzetinek. Most lesz Trianon-musical és nemzeti operett, bár a Kero-korszak nézőit ezzel nehéz lesz megtartani. ","shortLead":"A kultúrharc már az Operettszínházat is elérte, a korábbi, szintén fideszes vezetés, úgy látszik, nem bizonyult elég...","id":"201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33bb1010-0c07-4ecb-9c12-9bcabeda53ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bce5dcc-8ab5-43ab-995d-a035ee3e8d67","keywords":null,"link":"/itthon/201845__operettszinhaz__uj_vezetes__szakitas_amulttal__nemzeti_tancrend","timestamp":"2018. november. 11. 15:00","title":"Mindent felforgatna az Operettszínház új vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","shortLead":"A mosás során a műszálas ruhákról is rengeteg mikroszemcse dörzsölődik le, de néhány trükkel ezt enyhíteni lehet. ","id":"20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4293075-6a01-4452-a8e0-57f9606c305e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07f609-dc53-4c99-b5fc-b467443e7aef","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Mar_az_otthoni_mosasnal_is_tehetunk_valamit_az_oceanok_szennyezese_ellen","timestamp":"2018. november. 09. 20:45","title":"Már az otthoni mosásnál is tehetünk valamit az óceánok szennyezése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]