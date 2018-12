Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57f9221e-27a6-40c0-9c9e-db252b4bc149","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Lázban tartotta a szakértőket, vajon a világhírű festő vagy öccse, Theo van-e egy korai fényképen.","shortLead":"Lázban tartotta a szakértőket, vajon a világhírű festő vagy öccse, Theo van-e egy korai fényképen.","id":"20181130_Vege_van_megoldottak_a_van_Goghrejtelyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57f9221e-27a6-40c0-9c9e-db252b4bc149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0696f-2d7b-42bd-a8b4-82ae4931ff70","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Vege_van_megoldottak_a_van_Goghrejtelyt","timestamp":"2018. november. 30. 19:28","title":"Vége van: megoldották a Van Gogh-rejtélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","shortLead":"A hatóságok ezt Novozánszki Fanni szüleivel közölték.","id":"20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16d1d80b-95b8-47b6-84e7-e553fc138610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80d6cbb5-e033-4ad4-a458-b46e343abeba","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Nem_keresik_tovabb_VV_Fanni_holttestet_a_rendorok","timestamp":"2018. december. 01. 11:15","title":"Nem keresik tovább VV Fanni holttestét a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee4660-fe13-4128-821f-50df7e47c343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végül is egy főműsoridőben sugárzott, országos híradónak törvénybe vésett feladata a köztájékoztatást, így a köznek értesülnie kell Tímea fánkjairól. Férje pedig saját csatornáján botcsinálta reklámfiguraként belemondta a kamerába, hogy „a szemnek is szép, nemcsak a szájízednek”.","shortLead":"Végül is egy főműsoridőben sugárzott, országos híradónak törvénybe vésett feladata a köztájékoztatást, így a köznek...","id":"20181130_Vajna_Timi_fankjai_a_Tenyekben_A_szemnek_is_szep_nemcsak_a_szajizednek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ee4660-fe13-4128-821f-50df7e47c343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d87c2eb8-083f-4d7a-9d39-2ce0c89ecdde","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Vajna_Timi_fankjai_a_Tenyekben_A_szemnek_is_szep_nemcsak_a_szajizednek","timestamp":"2018. november. 30. 09:37","title":"Gátlástalanul tolja Vajna Timi fánkjait a Tények: „A szemnek is szép, nemcsak a szájízednek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt napokban tömegével vetődtek partra, majd pusztultak el a delfinek Új-Zéland partjainál. ","shortLead":"Betegség, tájékozódási problémák, de a hullámok is közrejátszhattak a szakemberek szerint abban, hogy az elmúlt...","id":"20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6e7d382-4d25-4d7c-8378-3554d7f24d4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f05107-7235-49c2-a542-af49e338b319","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_delfin_gombolyufeju_delfin_gombfeju_delfin_uj_zeland","timestamp":"2018. november. 30. 10:33","title":"Tömegével vetődnek partra és pusztulnak el a delfinek Új-Zélandnál, a tudósok sem tudják, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot tud sugározni a csatorna. ","shortLead":"Az épületet áramtalanítani kellett. Ha vissza is lehet kapcsolni az áramot, ma este már akkor is csak konzervanyagot...","id":"20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b11222-4dd9-47ca-880e-b66e66e1a2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e584b-05b5-46b3-a90c-6130c4b01dc7","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_atv_szekhaz_kigyulladt_adas","timestamp":"2018. november. 30. 17:03","title":"Nincs adás az ATV-n, mára hazaküldték a riportereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is érkezett állami megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került sor.","shortLead":"Korábban is érkezett állami megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került...","id":"20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a3c836-8527-4669-829e-3da5b3ee1929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 08:33","title":"Egyre több facebookozó után szaglászik a kormány, idén már 532 fiókról kértek ki adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","shortLead":"Sima légi járattal megy Argentínába a kancellár.","id":"20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c354879-c77b-44ef-a615-ffbeaad267cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1992a2-5ed9-44cf-9457-61206be1c9c1","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_Vizsgaljak_Merkel_kenyszerleszallasat_felmerult_a_szandekos_szabotazs","timestamp":"2018. november. 30. 10:19","title":"Vizsgálják Merkel kényszerleszállását, felmerült a szándékos szabotázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96ef521a-dcc4-4bc5-8c15-0031df2687ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a1da77-7980-49cd-af9c-703e5f7b089b","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Irodalmi_Adventi_kalendarium_december_1","timestamp":"2018. december. 01. 08:03","title":"Adventi kalendárium – december 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]