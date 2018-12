Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Literenként két forinttal kevesebbért tankolhatunk.","shortLead":"Literenként két forinttal kevesebbért tankolhatunk.","id":"20181212_Olcsobb_lesz_a_gazolaj_pentektol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a0f4f8-fa8e-42a1-92b6-d824f64b7210","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Olcsobb_lesz_a_gazolaj_pentektol","timestamp":"2018. december. 12. 19:12","title":"Olcsóbb lesz a gázolaj péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes felfrissülési lehetőség.","shortLead":"A helyesen kivitelezett délutáni szunyókálás hatékony megoldás a napközbeni mélypont elkerülésére, és értékes...","id":"20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3dc8af-ee30-4172-a2e7-ff5e1df6a435","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181213_a_tokeletes_delutani_alvas_titka","timestamp":"2018. december. 13. 13:15","title":"Megmutatjuk a tökéletes délutáni alvás titkát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi sárgamellényes tüntetések résztvevőinek felhergelésében. Igaz, önmagukban nem lettek volna képesek utcára vinni több mint százezer embert.","shortLead":"Egyre több jel utal arra, hogy a Kreml zsoldjában álló orosz internetes trollok is részt vettek a franciaországi...","id":"20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a85e0cf-4854-4697-bc99-8b83ec082f90","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Az_orosz_trollok_Franciaorszagban_is_aktivak","timestamp":"2018. december. 12. 06:00","title":"Az orosz trollok a francia tüntetések körül is kavarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a6cfb26-77a0-4157-bd9b-c982c5e68d57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szegényebb országokban körülbelül háromszor annyian halnak meg az utakon, mint ahol jobbak az életkörülmények.","shortLead":"A szegényebb országokban körülbelül háromszor annyian halnak meg az utakon, mint ahol jobbak az életkörülmények.","id":"20181212_evente_mintegy_135_millioan_halnak_meg_kozuti_balesetekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a6cfb26-77a0-4157-bd9b-c982c5e68d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ebf88e-3330-4855-99c8-25ac7b499c42","keywords":null,"link":"/cegauto/20181212_evente_mintegy_135_millioan_halnak_meg_kozuti_balesetekben","timestamp":"2018. december. 12. 11:21","title":"Évente mintegy 1,35 millióan halnak meg közúti balesetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó, amit neve is sugall. ","shortLead":"Hiánypótló alkalmazást fejlesztett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt: az Androidra letölthető Pisi App pontosan arra jó...","id":"20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3450df76-3281-42ba-9139-9ce14ea64c04","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nyilvanos_wc_mosdo_fizetes_nelkuli_vece","timestamp":"2018. december. 11. 16:03","title":"A Kétfarkú új alkalmazása megmutatja, hol vannak ingyenes nyilvános wc-k az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai Bence párbeszédes politikus, aki végig élőzte a mai botrányos ülést.","shortLead":"A politikusok még szabadon mozoghatnak a Parlamentben, az embereket is tájékoztatniuk kell – mondta a hvg.hu-nak Tordai...","id":"20181212_tordai_interju_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1af090-58ab-4ff6-b5a9-98e9806d25e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f72cfcf-d487-4116-a3d8-91b3dc7be3c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_tordai_interju_parlament","timestamp":"2018. december. 12. 17:35","title":"Tordai Bence: Már nem elég a politikai harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján ez azonban radikálisan megváltozhat.","shortLead":"Ha a dizájnt nézzük, évek óta a visszafogottság jellemzi az iPhone-okat. Egy most napvilágra került szabadalom alapján...","id":"20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e40da4-c91e-4aaf-ba25-8850e63295bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1bc6ae-a754-4c43-bdbc-05d988d3069f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_iphone_xr_hatlap_szinvaltos_hatlap_szinatmenet_huawei_p20_pro_hatlap_cnc_technologia","timestamp":"2018. december. 12. 15:03","title":"Ez nagy dobás lehet: színváltós hátlapot kaphatnak a jövő iPhone-jai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]