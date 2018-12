Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével repülnek Szecsuán tartományba, az óriáspandák hazájába.","shortLead":"Visszatérnek az óriáspanda-ikrek a bécsi Schönbrunni Állatkertből Kínába; az állatok vasárnap, Frankfurt érintésével...","id":"20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad1b2fb7-6cc9-4416-85d7-19d28fb4ca6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae763bc4-f5be-43d7-a548-241f804218f2","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Visszaternek_a_becsi_oriaspandaikrek_Kinaba_Elotte_edzest_kaptak","timestamp":"2018. december. 02. 17:14","title":"Visszatérnek a bécsi óriáspanda-ikrek Kínába. Előtte edzést kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","shortLead":"Ez a jelenet elmenne a legjobb Jeep reklámban is, az biztos.","id":"20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ab6e1b-7148-4459-bd68-8e500a5da722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef0307b-261c-46ed-bb65-8d39e6bbb37e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_alaszka_foldrenges_Jeep","timestamp":"2018. december. 03. 04:02","title":"Videó: Alaszka a földrengés után, most nem divatterepjáróknak való vidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei - mondta el Gunnar Kilian, a konszern személyzeti igazgatója. A Volkswagen Németországban összpontosítja majd az elektromos autók gyártását.","shortLead":"Kisebb alkalmazotti létszámmal, de nagyobb hatékonysággal termelnek majd a Volkswagen elektromos autókat gyártó üzemei...","id":"20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5538e752-12c4-4a60-932c-8b434d81259f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b5f46f-e305-4d3b-818c-9db3b2bfd31a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_Kevesebb_alkalmazottal_gyart_majd_elektromos_autokat_a_Volkswagen","timestamp":"2018. december. 02. 15:01","title":"Kevesebb alkalmazottal gyárt majd elektromos autókat a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot hirdettek Ukrajnában – közölte a védelmi minisztérium sajtóosztálya.","shortLead":"Rövid idejű kiképzési gyakorlatra hívják be hétfőtől a tartalékosokat abban a tíz megyében, amelyekben hadiállapotot...","id":"20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f54b705-7733-4bde-856b-2d67394f8393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5a4d61-8f93-4dc0-a9a5-bec3b6165efc","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Ukran_hadiallapot_behivtak_kikepzesre_a_tartalekosokat","timestamp":"2018. december. 03. 15:25","title":"Ukrán hadiállapot: behívták kiképzésre a tartalékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi alapú korlátozásokat az e-kereskedelemben.","shortLead":"Hétfőn az Európai Unió egész területén érvénybe lépett az az uniós rendelet, amely megszünteti az indokolatlan területi...","id":"20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2272a-5f22-4395-b523-058a6854c819","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_eu_digitalis_egyseges_piac_korlatozasok_ekereskedelem_geoblocking","timestamp":"2018. december. 03. 08:03","title":"Ma lépett életbe az új szabály: EU-n belül bárki bárhonnan rendelhet a webshopokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele a vakoknak. Illetve valami olyasmit. ","shortLead":"A Kaliforniai Műszaki Egyetem (Caltech) új módon kamatoztatta a kiterjesztett valóság előnyeit: látást adtak vele...","id":"20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c3734e6-3515-49c6-b866-1c6e926ed02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248281b-0bb4-4af6-b73b-4fd55302136b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181201_okosszemuveg_kiterjesztett_valosag_virtualis_valosag_vakok_es_gyengenlatok_latasserultek_caltech","timestamp":"2018. december. 01. 20:03","title":"Megcsinálták az eszközt, amelyikkel sokkal jobb élete lehet a vakoknak: látást kaphatnak vele – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi a kézbesítést – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Hétfőn megérkeznek az átutalással folyósított decemberi nyugdíjak a bankszámlákra, és a posta szintén megkezdi...","id":"20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0659a4ef-8ac7-4d38-b409-056aa815dc2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181203_A_decemberi_nyugdij_mar_hetfon_megerkezik","timestamp":"2018. december. 03. 11:11","title":"Hétfőn érkezik a decemberi nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól a túlzottdeficit-eljárás elkerüléséhez - idézi az olasz la Repubblica napilap értesülését a Bloomberg hírügynökség.","shortLead":"Költségvetési kiadásai 4,5 milliárd euróval való csökkentését várja az Európai Bizottság Olaszországtól...","id":"20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4486fb77-2144-4221-aadd-565fa8c1d856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e7f65d-d4db-46cb-ac0e-1e0ccf598621","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Brusszel_45_milliard_euros_kiadascsokkentest_var_Olaszorszagtol","timestamp":"2018. december. 02. 15:31","title":"Brüsszel 4,5 milliárd eurós kiadáscsökkentést vár Olaszországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]