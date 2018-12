Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","shortLead":"Sokat csúszik a koncepció és a gyár kialakítása.","id":"20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=281d79a8-1d12-414f-9deb-7871a01e051d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0b3ee-51f0-4721-b966-0cfdd771bfd5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_140_millio_forintot_kap_a_Debreceni_Egyetem_az_oltoanyaggyar_koncepciojara","timestamp":"2018. december. 19. 14:21","title":"140 millió forintot kap a Debreceni Egyetem az oltóanyaggyár koncepciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","shortLead":"Már október óta náluk van, de csak most derült ki. ","id":"20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f98f6e28-5cd1-4d7a-add9-a2ea06439665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a6cbf5-0749-4f03-a03f-038a23ee7f4e","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Pinter_Sandor_volt_cegehez_kerult_a_lovasberenyi_kormanyudulo","timestamp":"2018. december. 19. 07:03","title":"Pintér Sándor volt cégéhez került a lovasberényi kormányüdülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348eb57f-471c-40e3-946c-644e12527354","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig mindenki csürhének nevezte az ellenzéki tüntetőket, lekicsinylő, megvető pillantásokkal nézte a javarészt munkásokból és diákokból álló tömeget, akiket olyan politikusok vezetnek, akik nyolc évig alig csináltak valamit. Bencsik Gábor, a Magyar Krónika főszerkesztője azt írja, nem lehet mindent erőből.","shortLead":"Eddig mindenki csürhének nevezte az ellenzéki tüntetőket, lekicsinylő, megvető pillantásokkal nézte a javarészt...","id":"20181219_Az_ellenzek_feladta_a_lecket__itt_az_elso_kormanyparti_aki_komolyan_veszi_a_tunteteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348eb57f-471c-40e3-946c-644e12527354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c09c5b2-296e-4bea-b3bc-7fcc2fbaaef6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Az_ellenzek_feladta_a_lecket__itt_az_elso_kormanyparti_aki_komolyan_veszi_a_tunteteseket","timestamp":"2018. december. 19. 08:19","title":"„Az ellenzék feladta a leckét” – itt az első kormánypárti, aki komolyan veszi a tüntetéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Mindjárt itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban így reggelente egy-egy magyar író, költő versével...","id":"20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0246813f-b0dc-410a-9233-ffc9d42965b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d5ef65-c756-4327-bc73-e498c03ca6d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Adventi_irodalmi_naptar__december_19","timestamp":"2018. december. 19. 08:05","title":"Adventi irodalmi naptár – december 19.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező bezárniuk.","shortLead":"Decemberben a legtöbb bolt a szokásosnál hosszabb ideig tart nyitva, de december 24-én legkésőbb 14 óráig kötelező...","id":"20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b9f68-6815-4abd-92d4-49e4a49f10e9","keywords":null,"link":"/kkv/20181219_Itt_nezheti_meg_hogy_lesznek_nyitva_a_boltok_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 19. 12:11","title":"Itt nézheti meg, hogy lesznek nyitva a boltok karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pajzsok, sisakok és gumibotok semmisültek meg.","shortLead":"Pajzsok, sisakok és gumibotok semmisültek meg.","id":"20181219_A_tuntetesrol_hazafele_gyulladt_ki_a_Vas_megyei_rendorok_teherautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c78946d-1042-4ef1-9292-99db065f7f96","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_tuntetesrol_hazafele_gyulladt_ki_a_Vas_megyei_rendorok_teherautoja","timestamp":"2018. december. 19. 12:48","title":"A tüntetésről hazafelé gyulladt ki a Vas megyei rendőrök teherautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","shortLead":"Egyelőre ismeretlen támadók érzékeny személyes információkhoz is hozzáfértek.","id":"20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9450a647-ecac-49a7-a8c6-e4a6ece014bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1875d8-5ae3-4adb-a9cc-c5a6758a8e8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_nasa_hackerek_adatszivargas","timestamp":"2018. december. 20. 12:33","title":"Valaki betört a NASA belső rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei botrányok nem ingatták meg az alapítók pozícióját, noha súlyos üzleti és bizalmi hibákért terheli őket a felelősség. Van az a szint, ahonnan már nem lehet bukni?\r

","shortLead":"Nincs Facebook Zuckerberg, vagy Tesla Musk nélkül – legalábbis ezt a képet erősíti, hogy a cégeket érintő idei...","id":"bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ce37942-77e0-4157-8e55-d2689e408625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb79adf-a3bc-4470-81de-304b807053d7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20181219_zuckerberg_musk_cegvezetok_bukas","timestamp":"2018. december. 19. 07:30","title":"Túl magasan a bukáshoz? – Megingathatatlan cégvezérek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"}]