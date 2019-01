Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai partoknál. Egy kutatócsoport lézerszkennerrel vizsgálta át a roncsot, és egy érdekes felfedezésre jutottak.","shortLead":"A második világháború egyik legismertebb tengeralattjárója volt a német U-576-os, ami 1942-ben süllyedt el az amerikai...","id":"20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a70fea-f834-4dd7-afba-57ee89a652a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8abaa45-4598-432c-b1e3-a4ce4d2ba4ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_masodik_vilaghaboru_u576_tengeralattjaro_lezeres_szkenneles","timestamp":"2019. január. 03. 09:03","title":"76 évvel elsüllyedése után derült ki a német tengeralattjáró titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi megfigyelőkkel felvértezett hajókkal próbálnák meg az átkelést.","shortLead":"Ukrajna nem akar beletörődni abba, hogy az oroszok ellenőrzik az Azovi-tenger szorosát és a Krímet. Nemzetközi...","id":"20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2feff26-da0a-426f-a308-417c5242f1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c5aebc-1e63-40d7-941f-9b6b3a961f7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_konfliktus_jon_Ukrajna_hadihajokkal_kelne_at_a_Kercsiszoroson","timestamp":"2019. január. 03. 15:08","title":"Ismét konfliktus jön? Ukrajna hadihajókkal kelne át a Kercsi-szoroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván – véli Székely Csaba, akinek a Tízparancsolatról írt darabját decemberben mutatta be a Radnóti Színház.



","shortLead":"Ezek leginkább üresen kongó, tartalom nélküli kifejezések, mindenki azt pakol bele, amit az érdeke éppen megkíván –...","id":"20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43669310-39d9-4cb7-9c9b-8a4fb5e894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14bb336-bbee-43eb-b0b6-15b9f1ebff48","keywords":null,"link":"/kultura/20190103_Nemzeti_meg_liberalis_ertekrend__Igazabol_nem_is_tudom_mit_jelentenek","timestamp":"2019. január. 03. 15:37","title":"„Nemzeti, meg liberális értékrend - Igazából nem is tudom, mit jelentenek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","shortLead":"A holland játékos ezzel már háromszoros győztes.","id":"20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed3cb3d4-53ca-46d7-a57c-5ca216bce6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0e8f-bb25-47a0-8fbd-03808d3b9e25","keywords":null,"link":"/sport/20190102_michael_van_gerwen_darts_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. január. 02. 09:02","title":"Simán nyerte van Gerwen a dartsvilágbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","shortLead":"A párt parlamenti frakciója két bulira összesen 20 millió forintot költött. ","id":"20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9c6bd7-e50b-4dcc-8ca1-94cfefef2ef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29483bb2-1a09-4658-9b11-b11ad1d53f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Huszmilliot_buliztak_el_a_fideszesek_karacsony_elott","timestamp":"2019. január. 02. 07:02","title":"Húszmilliót buliztak el a fideszesek karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","shortLead":"Németh Szilárdnak egy kórus jutott eszébe a Parlament lépcsőjén esküt tevő képviselőkről.","id":"20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba722bb-84d8-4ddd-94d8-99a21b56ebde","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Deutsch_Tamas_Nemeth_Szilard_tuloratorveny_ellenzek_soros","timestamp":"2019. január. 03. 12:35","title":"Deutsch Tamás és Németh Szilárd is megfejtette az ellenzék mai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","shortLead":"Eddig 22 halottat azonosítottak.","id":"20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=599f9e35-7bb2-4656-bc98-6a3843966f5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9b1faf-f860-4081-a833-e428a5d8c3bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_Ujabb_holttesteket_talaltak_a_felrobbant_orosz_lakohaz_romjai_alatt","timestamp":"2019. január. 03. 08:57","title":"Újabb holttesteket találtak a felrobbant orosz lakóház romjai alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]