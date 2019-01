Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely szerintük kínos aktuális eseményeket juttathatott az olvasók eszébe.","shortLead":"Sinkovics Gábor leveléből az is kiderül, hogy volt munkatársai egy-egy lényegtelen szót is kihúztak írásaiból, amely...","id":"20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62573d5f-df93-4269-bc43-ba26f369b0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d20a0a-a98c-49ad-9968-d0fce8e6edb5","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szemelyes_cuccait_is_eltuntettek_az_Orban_kedvenc_lapjabol_30_ev_utan_kirugott_ujsagironak","timestamp":"2019. január. 11. 20:26","title":"Személyes cuccait is eltüntették az Orbán kedvenc lapjától 30 év után kirúgott újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","shortLead":"Ha valaki egy teljesen felújított apró lengyel autóra vágyik, az ezzel a járgánnyal vélhetően jó üzletet csinálhat.","id":"20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e058cf2-2f76-491c-879d-9e42152b6dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd458c3-1b9e-4ccd-9e46-3eafba0f1e65","keywords":null,"link":"/cegauto/20190113_stilusos_osszeget_kernek_ezert_a_patika_allapotu_asotthalmi_kispolszkiert","timestamp":"2019. január. 13. 06:41","title":"Stílusos összeget kérnek ezért a patika állapotú ásotthalmi Kispolszkiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c57ad86a-d23b-42fd-bafa-f29fcbc1cc60","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Megvesztegetéssel gyanúsítják Franciaországban a japán olimpiai bizottság elnökét. 