Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is kiderült az S10+-ról.","shortLead":"Újabb fotók kerültek elő a Samsung február 20-án érkező új csúcsmobiljairól, eközben pedig egy plusz érdekesség is...","id":"20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab24033f-3ea9-4308-86b7-0aa237a561f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce5d37d-72d8-4eda-8c7f-491e1c69c800","keywords":null,"link":"/tudomany/20190125_samsung_galaxy_s10_s10_plus_kiszivargott_fotok_androidos_okostelefon","timestamp":"2019. január. 25. 11:03","title":"Kiszivárgott fotók mutatják meg, tényleg ilyen lesz a Samsung Galaxy S10 és S10+","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről azt az iraki származású holland állampolgárt, aki 2016 decemberében egy kisbusszal iraki, szír és iráni állampolgárokat akart Magyarországról Nyugat-Európába csempészni. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"A Debreceni Törvényszék négy év négy hónap börtönbüntetésre ítélte, és öt évre kiutasította Magyarország területéről...","id":"20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6102c1eb-107b-40bd-81d2-e34713c98e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7565c3b-574d-4c10-a175-8f1e4b2fd8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Bortonre_iteltek_egy_Magyarorszagon_elfogott_iraki_szarmazasu_embercsempeszt","timestamp":"2019. január. 24. 16:52","title":"Embercsempészés miatt elítéltek egy Magyarországon elfogott, iraki származású férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","shortLead":"Az autóban utazott a három gyerek mindkét szülője, akik a kis faluból Budapestre indultak munkát keresni.","id":"20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f68ede85-7cb4-437e-bb2c-86b233ed15f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d8bfd4-f11b-41a0-8ce9-aae5f9ff4532","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190123_Harom_gyerek_maradt_arvan_az_hetfoi_M3ason_tortent_tragediaban","timestamp":"2019. január. 23. 14:04","title":"Három gyerek maradt árván a hétfői, M3-ason történt tragédia után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett. Mivel nem került az első hét helyezett közé, elszalasztotta a lehetőséget, hogy most kivívja az olimpiai selejtezőn való részvételt.","shortLead":"Kilenc góllal kapott ki a magyar férfi kézilabda-válogatott Norvégiától a világbajnokságon, ezzel a 10. helyen végzett...","id":"20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b7e35e0-6fe4-45f0-8f9f-2972b98c64e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43870157-d9d0-4b74-9655-2b6c64cd53a3","keywords":null,"link":"/sport/20190123_kezilabda_vb_magyar_valogatott_kieses_csoknyai_istvan_mikler_roland_ilyes_ferenc","timestamp":"2019. január. 23. 21:02","title":"\"Ma egyszerűen nem sikerült semmi\" - csalódott nyilatkozatok a vb-kiesés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Míg a Filmalapnál a HVG hetilap forrásai szerint káosz és küzdelem várható Andy Vajna halála után, addig az üzlet érdekeltségeinél más a helyzet. A TV2 megindul a fideszes médiaholding felé, a kaszinóbizniszéért már nagyobb lehet a tolongás. Felesége viheti a pénzt, az üzletet pedig a NER oligarchái osztják fel egymás között.","shortLead":"Míg a Filmalapnál a HVG hetilap forrásai szerint káosz és küzdelem várható Andy Vajna halála után, addig az üzlet...","id":"20190123_Osztozkodas_Andy_Vajna_oroksegen_a_Filmalapnal_potolhatatlan_az_uzletben_nem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=003968f9-47d6-4ce4-aca2-344120ca59ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e743440-3afe-4051-82f3-2e3bfd1432ef","keywords":null,"link":"/kkv/20190123_Osztozkodas_Andy_Vajna_oroksegen_a_Filmalapnal_potolhatatlan_az_uzletben_nem","timestamp":"2019. január. 23. 13:06","title":"Osztozkodás Andy Vajna örökségén: a Filmalapnál pótolhatatlan, az üzletben nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","shortLead":"A Markusovszky téren, egy többszintes lakóépületben keletkezett tűz. ","id":"20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfcab2a-5a7d-4b2a-97a9-e0dfdba8c587","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_Nagy_tuz_van_a_IX_keruletben_tobb_tuzolto_is_a_helyszinre_tart","timestamp":"2019. január. 23. 21:21","title":"Nagy tűz van a IX. kerületben, több tűzoltó is a helyszínre tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról, hogy augusztusra az összeomlás szélére került a részleg, és az újra működési problémával küzdő koraszülött centrum bajait is a távozó vezető okozta szerinte. A miniszter magyarázatában ugyanakkor elferdítette a tényeket. ","shortLead":"Benkő Tibor honvédelmi miniszter szerint a Honvédkórház sürgősségi centrumának korábbi vezetője tehet arról...","id":"20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6eb07c3-627b-4ea4-a441-545206047635","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Zacher_Gaborra_mutogat_a_Honvedkorhaz_surgossegijen_kialakult_allapotok_miatt_a_miniszter","timestamp":"2019. január. 24. 18:35","title":"Zacher Gáborra mutogat a Honvédkórház sürgősségijén kialakult állapotok miatt a miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely előtt azután évtizedekig kígyóztak a sorok a finomságokért. A Ziegler-ostyák a szocialista állam maszek-averziója mellett is kisipari termékként tudott fennmaradni, mert nemcsak az egyszeri munkások, hanem a Központi Bizottság tagjai is ezt szerették ropogtatni - már ha jutott nekik belőle. ","shortLead":"Jellegzetesen múlt századi sors a Ziegler-vállalkozásoké; a család kényszerből kezdett ostyát gyártani a lakásán, amely...","id":"20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fccd8ef6-66b6-4e48-bc5c-af71ef77dac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb178b51-2cb3-4694-8371-6ab27b0c8cd8","keywords":null,"link":"/kkv/20190125_recept_ostya_Zieglercsalad_tortenete_testverhaboru","timestamp":"2019. január. 25. 11:20","title":"Ingyen adják a receptet, mégsem tud más ilyen ostyát sütni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]