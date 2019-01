A családi konzultációval indított a műsorvezető Orbán Viktorral a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Azt kérdezi, a gyerek biztonságát illetően milyen feladatai vannak az államnak. Ezt a kérdést támogatták a legtöbben - mondja Orbán, de az, hogy 1,38 millió ember visszaküldte, az olyan magas szám, hogy nem lehet elmenni mellette szó nélkül. Ezt hosszan ragossza Orbán, egy alkalommal úgy fogalmazott, 1,38 millió család (!) küldte vissza. Arról is beszél, a konzultáció sajátos magyar találmány.

A gyerekvédelem a legfontosabb, ez szívkérdés - mondja Orbán. A gyermekvédelem szétaprózódott, fölkérte Gulyás Gergelyt, hogy rakjon össze egy koncepciót a gyerekvédelemmel kapcsolatban.

Az Európai Bizottság is próbálkozott konzultációval, azt csak 70 ezren küldték vissza, van hova felzárkózni - kedveskedett Nagy Katalin műsorvezető Orbánnak. Orbán erre arról kezd beszélni, hogy találta ki a nemzeti konzultációt. Egy évet gondolkodott rajta, hogy kellene ezt csinálni.

A Nagycsaládosok szerint kétharmados törvénybe kellene foglalni az intézkedéseket - veti fel a műsorvezető, mire Orbán azt mondja, ez nehéz kérdés, de vannak elemei a családpolitikának, amit érdemes alkotmányos szinten rögzíteni, de túl sok részletet nem akar bevinni.

Más kormányok is jöhetnek

nem jó, ha szűkre szabja a mozgásterüket az Alkotmány, de az alapvető dolgokat rögzíteni kell.

A fiatalok életkezdési támogatása a következő kérdés, a műsorvezető azt firtatja, mikor lesz erről döntés. Orbán arról beszél, "az alkotmányos forradalom után" megkétszerezték a családok támogatását, de ez kevés.

A meghatározó döntése volt a nemzeti konzultációnak, hogy a demográfiai problémát nem migrációval, hanem családpolitikával kell megoldani, mondja Orbán, majd hozzáteszi, hogy Novák Katalin államtitkár egy hosszú és drága akciótervet alakított ki, amit nem lehet egyszerre megvalósítani. Első helyen a fiatal családokat támogató intézkedések vannak, ennek a költségszámításai folynak, február 10-e környékén (gyaníthatóan az évértékelőn) már beszélne erről.

Nem lehetetlen egy nagy erejű, eddig ismeretlen új elem bevezetése. Ezt meg fogjuk oldani.

Soros Soros Soros

Nagy Katalin arra is rákérdez, most miért nem megy ki Orbán vagy a kormány más tagja az Európai Parlament ülésére, ahol ismét Magyarország lesz a téma, Sargentini elérte ezt. Orbán azzal jön, hogy mondja, nem ijed meg saját árnyékától, szívesen megy majd el a jövőben is, ha kell, de "most olyan vita előtt állunk, ami kampányesemény." Ha egy vitánank nincs tétje, nem kell benne részt venni.

Soros György féle szeánsz lesz

- mondja Orbán, a műsorvezető kuncog. 5 hónap múlva ezek az emberek nincsenek sehol már, nem segíti a bevándorláspártiak kampányeseményét azzal, hogy részt vesz a vitában.

Sorosnak erős képviselete van az EP-ben - mondja Orbán arra, hogy új szakaszba lépett a Stop Soros miatt indított kötelezettségszegési eljárás. A baloldal Timmermanst akarja a Bizottság élére, aki Soros embere, vagyis Soros az Európai Bizottságot is el akarja foglalni.

Soros az európai inézmények nyílt elfoglalására és uralására jelentette be igényét.

Soros-terv

Bár "kifutó modell" az Európai Parlament, nem kell komolyan venni a döntéseit - szegezi a kérdést Orbánnak Nagy. Itt két dologról van szó: egyrészt arról az ötletről, hogy a jogállamisághoz kötnék az uniós pénzek kifizetését és a civil szervezetek támogatásáról. Orbán dorgálóan felhívja a figyelmet arra, hogy a kormánypárti képviselők nem, az ellenzékiek viszont támogatták a javaslatot. A miniszterelnök visszaidézi az évekkel ezelőtt Soros-tervet (amiből maga Soros is kihátrált már időközben - a szerk.), amelynek "bevallott célja, hogy minél több migránst hozzanak be," a 6. pontja pedig, hogy ehhez támogassák a civil szervezeteket.

Orbán kijelentette,

az NGO-k támogatásával, a Soros terv 6. pontját hajtják végre.

A másik javaslat "elég primitív", a jogállamiságot megítélő testületben "mindenféle személyek" ülnének. Miután egyetértésben kell elfogadni a javaslatot, ebből nem lesz semmi, de amúgy is ellentétes egy ilyen lépés az Unió jelenleg érvényes szabályaival.

Lehagyni Európát

A gazdaság is szóba kerül, Orbán felidézi, hogy az ország mélyről indult.

Lehet beszélni arról, ki milyen rangsorban helyezkedik el a gazdaságok között, de a legfontosabb, hogy a befektetők hova teszik. Itt pedig a világon a 10 legjobb lehetőség, ország között van Magyarország.

A magyar gazdaságpolitika serkentő, a fő cél nem önmagában a négyszázalékos növekedés, hanem az, hogy az unió átlagos növekedését minden évben két százalékkal haladja meg a magyar gazdaság. Ezzel a versenyelőny, jólét, jómód lehetősége is megnő - mondja Orbán.

Ilyen növekedés mellett az államadósság is kitermeli magát és elmúlik - teszi hozzá a témához Nagy Katalin, de kiderül, ezzel a legnagyobb kihívásra tapintott. Orbán úgy érzi, kiváló emberek dolgoznak a kormányban, és Matolcsy György is az. A legnehezebb dilemma, hogy lehetne gyors államadósság csökkentés - a jelenlegi 71 százalékról 50 százalék közelébe le lehetne vinni az államadósságot két év alatt, de akkor nem lehetne gazdaságfejlesztésre költeni. Ha pedig csak a gazdaságot pörgeti, elszáll az államadósság. Mindkettőre szükség van, az egyensúlyt kell megtalálni, ez az egyik legkomolyabb kihívás, intellektuálisan is. A mostani recpet: 4-5 százalékos gazdasági növekedés mellé 1-2 százalékos államadósság csökkentés.

Nehéz alkotni az országban

Andy Vajnáé az utolsó perc a műsoridőből. Megszólaltak a világsztárok, majd a magyar filmes világ is, amelynek szereplői azt mondták, Vajna rendbe tette a filmipart. Mikor ön kinevezte Vajnát, ugyanezek a filmesek tiltakoztak. Senkinek nem jutott eszébe, hogy annyit mondjuk, tévedtünk, értett Andy Vajna ahhoz, amit csinált - mondja Nagy Orbánnak.

Orbán nem mond a filmesekről véleményt, inkább általában beszél a magyarokról.

Nehéz nép a mienk, a közeg ritkán inspirál sikerre. Itthon az ulti a legnépszerűbb, egyedül kell küzdeni két másik emberrel, akik azon dolgoznak, hogy a harmadik ne érje el a célját, ez sok mindent elárul. Nehéz alkotni az országban.

Vajna magasról tett a pártpolitikára, szerette a hazáját. Nagyszerű ember volt, a távozása komoly veszteség - mondja Orbán.