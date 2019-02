Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","shortLead":"Telefonon beszélt csütörtökön a spanyol Néppárt elnöke és a magyar miniszterelnök, akkor hangzott ez el. ","id":"20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c00f8dc-2410-4151-81a3-7bc9c15c7a65","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_Orban_szerint_is_mennie_kell_Maduronak","timestamp":"2019. január. 31. 15:55","title":"Orbán szerint is mennie kell Madurónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158a68-9de3-4cc2-86c2-b9afca68ef09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus amerikai sportkocsi aktuális generációja nyugdíjba vonul, de még egyszer alaposan megrázza magát.","shortLead":"Az ikonikus amerikai sportkocsi aktuális generációja nyugdíjba vonul, de még egyszer alaposan megrázza magát.","id":"20190201_ezzel_a_meno_utolso_szeriaval_bucsuzik_a_chevrolet_corvette","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60158a68-9de3-4cc2-86c2-b9afca68ef09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe11afc-7469-41c2-81c1-4466fbffe2ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_ezzel_a_meno_utolso_szeriaval_bucsuzik_a_chevrolet_corvette","timestamp":"2019. február. 01. 11:21","title":"Ezzel a menő utolsó szériával búcsúzik a Chevrolet Corvette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","shortLead":"A Komócsy utca és Nagy Lajos király útja sarkánál ment egymásnak két autó. ","id":"20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b4e983-68df-4097-91c9-6a97cf4a5ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c20fbfe2-9a69-4d80-add9-01a25413601b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_Baleset_a_Komocsy_utcanal_nem_jar_a_3as_es_a_62A_villamos","timestamp":"2019. január. 31. 14:08","title":"Baleset a Komócsy utcánál, nem jár a 3-as és a 62A villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","shortLead":"A legfőbb ügyésznek az elmúlt évben alig valamicskét változott a vagyona.","id":"20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8793e19f-5406-4a5c-8a21-04f2ea2db7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703957f0-caeb-404b-b8fa-cd0ea0f59c10","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_polt_peter_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 00:55","title":"Csaknem ötmilliót törlesztett feleségének Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec","c_author":"Gerő András","category":"velemeny","description":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","shortLead":"Füst Milán antiszemitizmusáról nem velem kell vitázni. Gerő András válasza.","id":"20190130_Schein_kontra_Schein","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=776e8bc8-f4ab-459c-9d53-ce0390e9f8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37f6e8f-8777-449b-b0ef-f45f93046fc9","keywords":null,"link":"/velemeny/20190130_Schein_kontra_Schein","timestamp":"2019. január. 30. 12:28","title":"Schein kontra Schein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","shortLead":"Elsősorban a Déli-parton, van, ahol 3-4 centi vastag, de az embert sok helyen nem bírja el, veszélyes.","id":"20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f27a09eb-4d93-4c6e-bfcb-6ebf393e6560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1def06c0-07e8-4ce7-b4ea-0445eb4fdf01","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Vastagodik_a_jeg_a_Balatonon_de_nem_lehet_ramenni","timestamp":"2019. január. 30. 21:47","title":"Vastagodik a jég a Balatonon, de nem lehet rámenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel a figyelmet, szerinte korábban is rendszeresen elromlottak, és mindig hónapokig tartott megjavítani őket.","shortLead":"A két és fél éve újjáépített vasútállomás liftjeinek meghibásodására a polgármester Facebook-videójában hívta fel...","id":"20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dab0ebf5-db33-411c-b4e4-1fc875fd2629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea1e101-f2f4-4b4c-8450-d503ada36dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Egy_lift_sem_mukodik_a_35_milliardert_felujitott_bekescsabai_vasutallomason","timestamp":"2019. január. 30. 16:00","title":"Egy lift sem működik a 35 milliárdért felújított békéscsabai vasútállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]