Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az eset után gyónni is elment és naponta két órát intenzíven gyalogolt, hogy leküzdje haragját. ","shortLead":"A színész az eset után gyónni is elment és naponta két órát intenzíven gyalogolt, hogy leküzdje haragját. ","id":"20190205_Bosszut_akart_allni_egy_fekete_ferfin_de_Liam_Neeson_szerint_ettol_meg_nem_rasszista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7f641-9669-4bd9-9569-d0dc809ad3da","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Bosszut_akart_allni_egy_fekete_ferfin_de_Liam_Neeson_szerint_ettol_meg_nem_rasszista","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Bosszút akart állni egy fekete férfin, de Liam Neeson szerint ettől még nem rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","shortLead":"A dolgozók ebből kevéssé profitáltak.","id":"20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f9ea15-1f7d-42ca-b566-84efff2ef1a9","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Durva_milyen_fejlodest_hozott_az_Audi_Gyornek","timestamp":"2019. február. 04. 18:22","title":"Látványos fejlődést hozott az Audi Győrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","shortLead":"Ember és gép között zajlott az ütközet.","id":"20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1483c88-6dd5-43ce-9403-bc1e1deb06af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab49f92-fea8-4f62-9b5b-eb776abebb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190205_Nezni_is_faj_szegeny_autos_csatajat_a_garazskapuval__video","timestamp":"2019. február. 06. 04:08","title":"Nézni is fáj szegény autós csatáját a garázskapuval - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","shortLead":"Nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését Nycke Groot a Győri Audi ETO kézilabdacsapatánál. \r

","id":"20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37b4c36c-0c55-4973-b8e8-758075ae88f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc612b9-7c1f-4bfa-8168-f2817f44d668","keywords":null,"link":"/sport/20190205_nycke_groot_kezilabda_gyori_audi_eto_kc","timestamp":"2019. február. 05. 17:42","title":"Döntött a jövőjéről a Győr sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon tulajdonosa karambolt szenvedett, majd egy automatikusan generált üzenetben riasztani a mentőket. Az ingyenes program magyar ötlet szüleménye.","shortLead":"Az SYL, vagyis Save Your Life a mobileszközök gyorsulásmérőjének segítségével képes felismerni, ha a telefon...","id":"20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87655c2a-b10b-410a-8a85-991e836a356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08a05be8-f4fc-4fc1-a850-017d886d115b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_syl_saving_your_life_android_ios_eletmento_alkalmazas","timestamp":"2019. február. 04. 10:33","title":"Telepítse a telefonjára: az életét mentheti meg ez az ingyenes alkalmazás, érzékeli a baleseteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","shortLead":"Amikor a rendőrök kivonultak a riasztásra, zárva találták az ajtót. ","id":"20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8880df0d-a22b-4a42-a097-7af25e5b6f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e081e1a-037f-46b3-9dc0-970ce49b7366","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_A_csatornarendszeren_keresztul_jutottak_be_a_rablok_az_antwerpeni_pancelterembe","timestamp":"2019. február. 04. 18:32","title":"A csatornarendszeren keresztül jutottak be a rablók az antwerpeni páncélterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is.","shortLead":"A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég...","id":"20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8643feb1-06ad-4c01-9739-f9676c0215c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_hackertamadas_jelszo_kiberbiztonsag_csanyi_sandor_tallai_andras_deutsch_tamas","timestamp":"2019. február. 04. 15:33","title":"Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint a gyerekvállalás ösztönzéséért tett.","shortLead":"Novák Katalin a legrangosabb szakmai díjat kapta, amit banki közgazdászoknak ítélhetnek, az indoklás szerint...","id":"20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e79e43-ec96-496f-b6d1-6af1f0d3dcf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c17e44c-397b-4e3c-9ece-65762663abe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_A_jegybankarok_legnagyobb_kitunteteset_kapta_meg_az_MNBtol_a_csaladugyi_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 04. 11:22","title":"Novák Katalin a jegybankárok legnagyobb kitüntetését kapta meg az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]