[{"available":true,"c_guid":"b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","shortLead":"Az ágyak a gyermekosztályokra kerülnek, hogy a szülőknek ne kelljen a földön aludniuk.","id":"20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8694eb4-a446-4612-a4b5-21e6aa17deef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7d17c5-4a61-48d4-a0b0-269ccced21db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Tobb_mint_300_tabori_agyat_vettek_civilek_az_egeszsegugyi_kormanyzat_helyett","timestamp":"2019. február. 02. 18:21","title":"Több mint 300 tábori ágyat vettek civilek az egészségügyi kormányzat helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","shortLead":"Egyedül a sportért felelős államtitkár érdekelt egy ügyvédi irodában.","id":"20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a231b772-9a5e-443c-a1ef-303b70a86c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37597e33-25c4-4ea6-9140-79acd9285da3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190202_Kevesbe_mernek_vallalkozasba_fogni_a_magyar_kepviselonok","timestamp":"2019. február. 02. 16:00","title":"Kevésbé mernek vállalkozásba fogni a magyar képviselőnők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","shortLead":"A tragédia 110 halálos áldozatot követelt, több mint kétszázan eltűntek.","id":"20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be80fac3-1cd1-485f-8ead-077213bb8c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5612d28-a087-4bd6-badd-14d7d8fab964","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Sokkolo_video_a_brazil_gatszakadasrol","timestamp":"2019. február. 02. 14:36","title":"Sokkoló videó a brazíliai iszapömlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"És az orvosi kamarát is megreformálnák, hogy megfelelő módon, és tényleg értük működjön. 