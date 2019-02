Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozó Orbán Gergőnek és kutatótársainak lényeges különbséget sikerült feltárniuk a manapság legelterjedtebb és leghatékonyabb mesterséges és a valós rendszerek között.","shortLead":"Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban dolgozó Orbán Gergőnek és kutatótársainak lényeges különbséget sikerült...","id":"20190207_emberi_agy_mesterseges_intelligencia_idegsejt_orban_gergo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b3b687-3a03-4e04-8263-689224828f8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1022e3-5050-4351-b22e-f27f7c9cc6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_emberi_agy_mesterseges_intelligencia_idegsejt_orban_gergo","timestamp":"2019. február. 07. 16:33","title":"Sokat olyat tud még az emberi agy, amiknél a mesterséges intelligencia labdába sem tud rúgni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen pillanatban is. A pániknak azonban nincs értelme, és idő sincs már arra, hogy politikusokra és nagyipari vállalatokra mutogassunk. A szakértők szerint jobb, ha már most átkalibráljuk a gondolkodásunkat, hogy fenntartható legyen az életvitelünk. Ez sok energiát fog igényelni, de egyszerűen nincs más választásunk.","shortLead":"A klímaváltozás már nemcsak a jegesmedvék és az unokáink problémája, hanem a mi életünket teszi tönkre jelen...","id":"20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1143e937-2f27-491a-8cf9-4b327c42ae82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5549b0-4b3a-4664-8154-1fe1b1643feb","keywords":null,"link":"/elet/20190208_30_ev_alatt_teljesen_meg_kell_szabadulnunk_a_szentol_az_olajtol_es_a_gaztol__mi_az_on_feladata","timestamp":"2019. február. 08. 17:25","title":"A klímakatasztrófa nem lesz, hanem van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatalmi válságban lévő országban ez most egy teszt: kinek engedelmeskednek a fegyveres erők. Egyelőre Maduro elnöknek.\r

