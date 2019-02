A múlt héten nagy port kavart a XVI. kerületi, fideszes többségű képviselő-testület döntése, amely az idén 100 éves Bálint Györgynek nem adott díszpolgári címet. A fideszes polgármester Kovács Péter szerint senki nem szavazta le Bálint gazda díszpolgári címét, de a 10 jelölt közül csak egyre lehetett szavazni, ezért született olyan döntés, amilyen. Ennek ugyan némileg ellentmond a testület fideszes képviselője, Vincze Ágnes egyik hozzászólása a Facebookon, amelyben azzal érvelt, hogy balliberális múlttal nem hajlandó senkit díszpolgárnak megszavazni.

Bár maga Bálint gazda a hvg.hu-nak azt mondta, mosolyogva fogadta a dolgot, és nagyon jólesett neki a sok kiállás mellette, a volt együttes Vajda Zoltán, XVI. kerületi önkormányzati képviselő most levelet írt a polgármesternek, amelyben azt írja, még mindig meg lehetne oldani, hogy Bálint gazda díszpolgári címet kapjon.

Vajda azt tanácsolja Kovácsnak, hogy hívjon össze rendkívüli képviselő-testületi ülést, amelynek napirendi pontja a díszpolgári cím adományozása legyen, ugyanis a vonatkozó rendelet lehetőséget ad arra, hogy egy évben akár két díszpolgári címet is adományozzon a kerület, és erre már volt is példa.

Tehát nem a már odaítélt cím felülvizsgálatával, hanem csupán a díjazottak körének bővítésével kijavítható az önök által előidézett szégyenteljes helyzet

– írja Vajda, aki hozzáteszi, a testület által megszavazott leendő díszpolgárt egyébként ő is tiszteli, de egyrészt jóval fiatalabb Bálint gazdánál, másrészt el is akar költözni a kerületből.

Vajda kitér arra is, hogy Kovács szerinte csúsztatott a nyilatkozatában, ugyanis Bálint gazdát évek óta többször is jelölték díszpolgári címre, de a fideszesek sosem szavaztak rá, a szavazólapon lehetett volna több jelöltre is szavazni, de a fideszes többség elvetette, hogy két díszpolgári címet adományozzanak az idén, és hogy míg Bálint gazdát alapból 327 kerületi lakos ajánlása alapján jelölték, addig a végül kiválasztott leendő díszpolgárt csak két fideszes képviselő (az egyikük a Bálint gazda politikai múltját firtató Vincze Ágnes, a másikuk az alpolgármester). Vajda azt is megemlíti, hogy korábban olyan ember is kapott díszpolgári címet a kerületben, aki egyébként III/III-as besúgó volt.