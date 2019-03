Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","shortLead":"Könnyed 3-0-val jutott be a címvédő Barcelona a labdarúgó spanyol Király-kupa döntőjébe.","id":"20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab56f38c-5085-439b-a321-a82c7681f3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4cce56-cade-42c4-942e-b688bb66b2f1","keywords":null,"link":"/sport/20190228_real_madrid_barcelona_kiraly_kupa_spanyol_foci","timestamp":"2019. február. 28. 06:58","title":"Madridban intézte el a Barcelona a Realt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","shortLead":"Járdán előzte a kocsisort a dugóban, videó készült róla.","id":"20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f09dd9b-3094-45bc-baa9-c27aed31f7f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8430d08-3af0-465d-8ecd-6eb05f652e0b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190301_Video_80_metert_ment_jardan_gyalogos_aluljaroban_hogy_megelozze_a_sort_ez_a_pesti_autos","timestamp":"2019. március. 01. 08:08","title":"A nap videója: 80 métert ment az aluljáró járdáján ez a pesti autós, hogy megelőzze a sort ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","shortLead":"Vakvezető kutyája miatt nem engedték fel egy Londonba tartó gépre. ","id":"20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7976c26-a31d-445e-bd3e-c7b64d857fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c42be-733a-4842-86cf-85e2c9d85ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_150_ezres_karteritest_kap_a_WizzAirtol_a_latasserult_fiu","timestamp":"2019. március. 01. 20:02","title":"150 ezres kártérítést kap a Wizz Air-től a látássérült fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek egy kutyát. Ráadásul a vevő sem boldog.","shortLead":"Kicsit mintha túl szigorúan értelmezték volna Ahlenben az ingatlantörvényt, amikor lefoglaltak és elárvereztek...","id":"20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d160acce-e2b0-428f-9934-efcd1f004950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da89cb5-e62a-4f00-b108-8753d22e03f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Az_eBayen_elarverezte_az_onkormanyzat_Eddat_a_kutyat_mert_tartoztak_a_gazdai","timestamp":"2019. február. 28. 19:02","title":"Az eBay-en elárverezte az önkormányzat Eddát, a kutyát, mert tartoztak a gazdái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","shortLead":"Egy hónapja tárgyal az MNB a bankokkal a törlesztőrészletek szabályainak megváltoztatásáról.","id":"20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a9a237-094c-4c5a-8bc0-b5c156e84378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Egyszerubb_es_olcsobb_hitelkivaltast_iger_az_MNB","timestamp":"2019. február. 28. 18:04","title":"Egyszerűbb és olcsóbb hitelkiváltást ígér az MNB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak, hogy a jövő évi iPhone-ok fő áramköre 5 nm-es gyártástechnológiával fog készülni. És valószínűleg nem lesz ebben egyedül.","shortLead":"Épphogy csak megismerhettük a 7 nanométeres technológiával készülő áramköröket, de a hírek már arról szólnak...","id":"20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d04ce6f5-df0f-4f7f-9c35-f84ff4140a32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f091f204-67d8-40c6-ac17-3383ddc1a0ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_tsmc_5nm_technologia_processzor_lapkakeszlet","timestamp":"2019. március. 01. 13:03","title":"Most még a heteseket csodáljuk, de már készülőben az ötösök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel kapcsolatos problémákról.","shortLead":"Egy közelmúltban készült felmérésben az európai családok több mint háromnegyede számolt be az otthoni wifivel...","id":"20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d49c709-69b6-43fa-b527-dc4d554d59c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_vodafone_wifi_kutatas_letoltes_puffereles_lassu_internet_szakadozik","timestamp":"2019. március. 01. 09:03","title":"Van otthon wifije? Kiderült, mi a baja vele a legtöbbeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","shortLead":"Az 55 fotóból álló válogatást eddig csak néhány helyen mutatták be a világon.","id":"20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2524e256-a406-4716-8a15-6cbf8ecaad4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c9c26f7-937f-4d3f-a64c-cc92dfc33320","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Megnyilt_David_Lynch_kiallitasa","timestamp":"2019. február. 28. 21:59","title":"Megnyílt David Lynch kiállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]