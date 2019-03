Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","shortLead":"Nagyon messze van egymástól a BKV által kínált és a szakszervezetek által elvárt béremelés mértéke. ","id":"20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faecf6e6-a692-4fc1-bdb7-682739c50026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f87ad54-c3b7-4329-ba77-3435f40ca8b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190305_bkv_sztrajk_munkabeszuntetes_szakszervezet","timestamp":"2019. március. 05. 17:42","title":"Áprilisban jöhet a BKV-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","shortLead":"Sami Khedira hamarosan újra edzésbe állhat.","id":"20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=035db2cf-3ec9-4a82-95c2-8d1a82995f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76289974-80df-4f1a-a056-b5638f2ba65b","keywords":null,"link":"/sport/20190305_sami_khedira_juventus_szivmutet_visszateres","timestamp":"2019. március. 05. 22:12","title":"Februárban szívműtétje volt, márciusban visszatérhet a Juventus sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Teljes a headlinerek listája. ","shortLead":"Teljes a headlinerek listája. ","id":"20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=039569ab-f1e5-4a8a-8afe-df4ec6caa6ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119708fe-6b02-4e69-8a03-6a31d86dce77","keywords":null,"link":"/kultura/20190305_The_National_Tom_Odell_Sziget_Fesztival_fellepok","timestamp":"2019. március. 05. 17:20","title":"A The National és Tom Odell is jön a Sziget Fesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset okát nem tudni.","shortLead":"A baleset okát nem tudni.","id":"20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec716fc-ea83-42ab-ab4f-d2c2f87865ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e96256-8aad-4791-a2be-f915c392f26a","keywords":null,"link":"/itthon/20190306_Egymasnak_ment_ket_busz_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2019. március. 06. 07:50","title":"Belement egy busz a másikba a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája miatt. ","shortLead":"Az Európai Bizottság magyar tagja szerint emberileg is nehéz helyzetbe került a magyar kormány és Brüsszel vitája...","id":"20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b8867-e679-40b6-a9e4-1cf42a5ed549","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Navracsics_Tibor_Mar_nem_nagyon_latom_eselyet_hogy_kozvetitsek_a_ket_allaspont_kozott","timestamp":"2019. március. 04. 14:11","title":"Navracsics Tibor: „Már nem nagyon látom esélyét, hogy közvetítsek a két álláspont között”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át neki.","shortLead":"Frans Timmermanst tüntetik ki Bukarestben, az elismerést az Országos Politikatudományi és Közigazgatási Iskola adja át...","id":"20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b5de645-5e03-4d07-a4ef-cdfc867d9ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6e4b45-63d5-485f-a499-b9062474abd3","keywords":null,"link":"/vilag/20190304_Diszdoktori_cimet_kap_Orban_egyik_legnagyobb_kritikusa","timestamp":"2019. március. 04. 17:45","title":"Díszdoktori címet kap Orbán egyik legnagyobb kritikusa Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e349fcf0-bbfd-4c17-b5e6-0e039969d6a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Jézus alakjára nagyon hasonlító felhőt sikerült lefotóznia egy olasz férfinak Agropoliban. A jelenség a napfény játékának is köszönhető. ","shortLead":"Egy Jézus alakjára nagyon hasonlító felhőt sikerült lefotóznia egy olasz férfinak Agropoliban. A jelenség a napfény...","id":"20190304_egi_jelenseg_felho_jezus_olaszorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e349fcf0-bbfd-4c17-b5e6-0e039969d6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5dab550-51bb-4b9c-859e-16b54d916582","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_egi_jelenseg_felho_jezus_olaszorszag","timestamp":"2019. március. 04. 16:33","title":"Különös jelenség: megjelent \"Jézus\" az olasz égbolton, le is fotózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","shortLead":"A zenekar hivatalos Instagram-oldalán erősítették meg Keith Flint halálhírét.","id":"20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9271cb01-cec6-4094-bec0-2e2ef7a8f0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba37ea3e-17ef-4595-b971-6f96e9dd36e3","keywords":null,"link":"/elet/20190304_ongyilkossag_keith_flint_prodigy_gyasz","timestamp":"2019. március. 04. 13:35","title":"Öngyilkos lett a Prodigy frontembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]