[{"available":true,"c_guid":"76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania. A kiadását tervező Steam épp ezért úgy döntött, eláll a projekttől, igaz, kellett néhány nap, mire erre a döntésre jutottak.","shortLead":"Brutális játékok eddig is készültek, azonban a Rape Day-nek minden korábbinál nagyobb népharagot sikerült szítania...","id":"20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76161c47-a5ff-4b67-814e-07bc0c9fdbd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d340bc-72ba-4866-b795-52a53d502a21","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rape_day_videojatek_nemi_eroszak_steam","timestamp":"2019. március. 10. 17:03","title":"Győzött a népharag, nem adják ki a nők megerőszakolásáról szóló játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","shortLead":"A változó kamatozású lakáshitelek gyakorlatilag eltűntek, miközben ritka sok hitelt vesznek fel a lakásvásárlók.","id":"20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7d264d3-80b2-486f-a7c1-f901d3274933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93751f42-2b61-4b82-b8bd-010b77303a4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190311_Naponta_ketmilliard_forint_lakashitelt_adtak_a_bankok","timestamp":"2019. március. 11. 07:24","title":"Naponta kétmilliárd forint lakáshitelt adtak a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni szieszta előnyeit – állapították meg görög kutatók.","shortLead":"A napi rendszerességgel szunyókálók vérnyomása észrevehetően csökken azokéhoz képest, akik nem élvezhetik a délutáni...","id":"20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ea09557-96c9-47cf-a584-aa6e6aebf0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac20c6-16e0-47f0-9dfb-fa3a01be9847","keywords":null,"link":"/tudomany/20190310_rendszeres_delutani_alvas_szieszta_vernyomas","timestamp":"2019. március. 10. 13:03","title":"Meglepheti az eredmény: megmérték, mennyivel csökkenti a vérnyomást a rendszeres délutáni alvás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35452124-8a45-4317-84f7-790a92345ccf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Siker, siker, siker, Szijjártó Péter diadalittasan számolt be a magyar-laoszi külgazdasági sikerekről, de a számok alapján enyhe túlzás a keleti nyitás áttöréséről beszélni.\r

