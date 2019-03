Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció a Nyugdíjfolyósítónál, a szimpatizálók kék szalagot tűznek magukra. ","shortLead":"Folytatódik a köztisztviselői sztrájk, és több szakszervezet és ágazat szolidaritását is kifejezi. Volt akció...","id":"20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdeb29b-f48c-4354-8215-17af60fc82aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Akciok_orszagszerte__folytatodik_a_koztisztviseloi_sztrajk","timestamp":"2019. március. 14. 11:18","title":"Akciók országszerte – folytatódik a köztisztviselői sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","shortLead":"Bábeli zűrzavarról és a közmédiában dolgozók felelősségéről beszélt az állami Duna Médiaszolgáltató vezére.","id":"20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3568def5-ad2a-4430-a1c1-bd5366c4fb61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06d1f7c-e31a-4012-b62d-131ad6d4173b","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Az_alhirek_vilagaban_a_kozmedianak_kell_peldat_mutatnia__igazitott_el_a_vezerigazgato","timestamp":"2019. március. 14. 18:28","title":"Az álhírek világában a közmédiának kell példát mutatnia - igazított el a vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos megvalósításáról árulkodik egy szabadalom.","shortLead":"A ZTE sem akar kimaradni az idei év fősodrából. Összehajtható, rugalmas kijelzős telefont készítene, és ennek sajátos...","id":"20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ff417c7-a127-4db6-91f4-06d47a233456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b435f5-42b6-465b-9f73-5aecdc703556","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_wipo_szabadalom_rugalmas_kijelzos_zte_okostelefon","timestamp":"2019. március. 13. 17:03","title":"Megmutatjuk: ilyen különleges, hajlítható kijelzős telefont készítene a ZTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Foreign Policy elemzője szerint a Török Áramlat pénzügyi és politikai kockázatai többek között épp Magyarországot fogják sújtani.","shortLead":"A Foreign Policy elemzője szerint a Török Áramlat pénzügyi és politikai kockázatai többek között épp Magyarországot...","id":"20190313_Europa_remalma_az_Orban_altal_vart_orosz_gazvezetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0f9e8f-7714-4cdd-acca-b747d5e477c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190313_Europa_remalma_az_Orban_altal_vart_orosz_gazvezetek","timestamp":"2019. március. 13. 14:20","title":"Európa rémálma az Orbán által várt orosz gázvezeték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő utolsó óráiban megtámadta a Migration Aid „kényszerpártja”, az Éjjeli Őrség megalakulását. „Az ügyészség megtette, amit a politika elvárt tőle” – reagált a hvg.hu-nak az alapító pártelnök Siewert András. ","shortLead":"Bevált a Fidesz-alelnök, Németh Szilárd terve: a Zala megyei főügyészség a rendelkezésre álló fellebbezési határidő...","id":"20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c330695-c1b5-44c1-b7cb-e0021bff6738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b024c-79a1-4a9c-8a96-dbdbc75a26b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Csak_sikerult_megfurni_a_Migration_Aid_partjanak_bejegyzeset","timestamp":"2019. március. 14. 12:47","title":"Csak sikerült megfúrni a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45db9150-275d-471e-af9f-5f6a81b1e154","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor tavalyi beszéde fenyegetően hatott: ellenfeleivel szemben elégtételt fognak venni - helyezte kilátásba. Klasszikus értelemben ez elmaradt, egy hete mosolyogva beszélt arról, az újabb kétharmad önmagában is ezt jelentette számára. Most, a Néppárt-vita árnyékában elsősorban Közép-Európa, a lengyelek és nyilván a magyarok szabadságáról beszélt, de az aktuálpolitika feltűnően háttérbe szorult. Kövesse velünk március 15-e eseményeit élőben. ","shortLead":"Orbán Viktor tavalyi beszéde fenyegetően hatott: ellenfeleivel szemben elégtételt fognak venni - helyezte kilátásba...","id":"20190315_Orban_ellenzek_marcius_15","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45db9150-275d-471e-af9f-5f6a81b1e154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ebec6-67c7-4d2e-97a0-6693ad21fd40","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Orban_ellenzek_marcius_15","timestamp":"2019. március. 15. 10:00","title":"Orbán elég lassan, de csak eljutott március 15-én is az európai vezetők kiosztásáig - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerre vezetett az összefogás.","shortLead":"Sikerre vezetett az összefogás.","id":"20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e441ce-5420-44e9-9c6e-04757758c8da","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Hazatert_az_elkoszalt_emugyerek","timestamp":"2019. március. 13. 13:12","title":"Hazatért az elkószált emugyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","shortLead":"Kossuth téri sajtótájékoztatójukon jelentették be. ","id":"20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be906573-64cd-4e31-8718-349339594f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc77c09-7d97-46a2-8f14-9c842d35f208","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Lepett_a_miniszterium_felfuggesztik_a_sztrajkot_a_koztisztviselok","timestamp":"2019. március. 14. 12:26","title":"Felvonulást szerveznek a köztisztviselők május 1-jére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]