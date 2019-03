Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99","c_author":"Kinnarps","category":"brandcontent","description":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk tudatában, hogy napi nyolc-tíz órában milyen sokat tudunk ártani az egészségünknek. Mégis mi mindent tehetünk azért, hogy ne üljük magunkat tönkre? ","shortLead":"Az ülőmunka, ahogy a belső szervekre, úgy vázizomzatunkra és a gerincünkre sincs jó hatással. Ám sokszor nem is vagyunk...","id":"20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89755be5-d65e-4c5d-b888-f724c2144f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fb1122b-0998-4341-89f9-1aa80a774a07","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190313_Biztos_hogy_jol_ul__Ezekre_figyeljen_az_irodaban","timestamp":"2019. március. 13. 13:30","title":"Biztos, hogy jól ül? – Ezekre figyeljen az irodában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Járt már Szíriában és Irakban is.","shortLead":"Járt már Szíriában és Irakban is.","id":"20190314_Az_egyseges_Korearol_enekelt_Phenjanban_a_brit_Joss_Stone_aki_a_vilag_minden_orszagaban_fel_akar_lepni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9a1403-5cbb-41a9-9d47-f89c89b441a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142c1a79-0455-4acb-bb5b-7bd1d3872ca9","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Az_egyseges_Korearol_enekelt_Phenjanban_a_brit_Joss_Stone_aki_a_vilag_minden_orszagaban_fel_akar_lepni","timestamp":"2019. március. 14. 09:53","title":"Az egységes Koreáról énekelt Phenjanban a brit Joss Stone, aki a világ minden országában fel akar lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","shortLead":"A színész a Katona József Színház előtt rugdalt fel egy idegent, amiért az fellökött egy nőt és gyermeket. ","id":"20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d16b4e-47b9-4c24-9e76-06fdc091580f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_A_nyilt_utcan_kelt_egy_anya_es_gyermeke_vedelmere_Nagy_Ervin","timestamp":"2019. március. 14. 08:01","title":"A nyílt utcán kelt egy anya és gyermeke védelmére Nagy Ervin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen horderejű probléma.","shortLead":"És továbbra sincs minden rendben. Az Instagram és a WhatsApp is akadozik. Utoljára 2008-ban volt tapasztalható ilyen...","id":"20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8863a628-2579-4cf2-b157-4d864aa1fb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449d2454-3e91-408a-b4fe-44abeca9513a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_facebook_leallas_instagram_hiba_whatsapp","timestamp":"2019. március. 14. 11:03","title":"A mostani a Facebook eddigi legkomolyabb üzemzavara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX 8-as gép is hasonló körülmények között zuhant le. Az első – tavaly októberi indonéziai – katasztrófát szoftverhiba okozta, s úgy tűnik, hogy a múlt heti, etiópiai baleset mögött is hasonló tényezők állnak. A két gép tragédiája, illetve a válság kezelése során elkövetett sok hiba megrendítheti az amerikai repülőgépgyárat.","shortLead":"Világszerte a földre parancsolták a Boeing legjobban fogyó gépeit, a 737-es MAX-okat, miután öt hónapon belül két MAX...","id":"20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2484b44a-2d7c-4c27-ba63-b2e7a1e0e30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3198b-adfe-4325-b06b-fc6256533029","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Foldon_a_737_MAXok_bajban_a_Boeing","timestamp":"2019. március. 14. 15:00","title":"Földön a 737 MAX-ok, bajban a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","shortLead":"Nemcsak a zenészek, a hangszereik is hatottak a műfajra.","id":"20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44e877d8-a1ad-4b70-abf4-121d588496a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff45e06-4bfa-4a8f-aa74-438f1a733e3d","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Eloszor_rendez_rock_and_roll_hangszerekbol_kiallitast_a_Metropolitan_Museum","timestamp":"2019. március. 14. 17:33","title":"Legendás rockzenészek hangszereiből rendez kiállítást a Metropolitan Museum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és az innováció hiányát emlegetik.","shortLead":"Megjelentek az első összehajtható telefonok, azonban vannak, akik meglehetősen szkeptikusak velük kapcsolatban, és...","id":"20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669376c6-de44-41a1-923c-4a5504853ec3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe062ff-1e15-4775-a6ee-977635c3f618","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_tcl_dragonhinge_technologia_osszehjathato_blackberry_markas_telefon","timestamp":"2019. március. 14. 17:03","title":"Hiába szólja le a BlackBerry-vezér az összehajtható telefonokat, lesz jövőre BlackBerry márkás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból a felmérésből, amelynek eredményét a Deutsche Telekom ismertette híroldalán. Az EPP-ben március 20-án szándékoznak szavazni a Fidesz esetleges kizárásáról.","shortLead":"A Fideszt kizárnák az Európai Néppártból (EPP), ha ez a német uniós pártok szavazóin múlna – derült ki abból...","id":"20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85017c08-7854-4042-a15a-3b29442c45c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e4c93-021a-4ab4-bf3a-f05929dadbeb","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_A_nemet_valasztok_kizarnak_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 14. 10:26","title":"A német választók kizárnák a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]