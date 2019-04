Ma szavaznak csak a parlamentben a családvédelmi akciótervről

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","shortLead":"A Madrid a hajrában belőtt góllal hozta a meccset.","id":"20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd53ea1a-ff97-4354-b38d-6821653ddef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc5afeb1-0e90-4285-bf47-f02e6185968b","keywords":null,"link":"/sport/20190331_Harom_perc_alatt_golt_kapott_Zidane_fia_a_Real_kezdoben_de_aztan_forditottak","timestamp":"2019. március. 31. 22:53","title":"Zidane fia kezdett a Madrid kapujában, három perc alatt gólt kapott. Aztán fordítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható az üzenete.","shortLead":"Az alábbi, iOS-re és Androidra egyaránt letölthető appnál a felhasználó állíthatja be, mennyi ideig maradjon olvasható...","id":"20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cde7526a-3be7-467f-b534-9ba41119d1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a235bb9-5c18-4779-a725-fd7a461028fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_obliviate_onmegsemmisito_uzenetek_kuldese","timestamp":"2019. március. 30. 17:03","title":"Ezzel az programmal ingyen küldhet titkos, önmegsemmisítő üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","shortLead":"A százhalombattai kompkikötő vizéből csak az árbóca látszik ki.","id":"20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29b1534e-c9f1-4191-976a-1b64f622e314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27277058-64a1-4757-85bb-50c98428c269","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_elsullyedt_tolohajo_szazhalombatta","timestamp":"2019. március. 31. 12:24","title":"Képek érkeztek az elsüllyedt tolóhajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe helyezni. Ön szerint igazuk van?","shortLead":"Érdekes kép került ki a Xiaomi hivatalos Twitter-oldalára, amelyen a Huawei P30 Pro vélt gyengeségét próbálják előtérbe...","id":"20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=893f6ff5-cc22-4a19-ab72-dc4a63ecc981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc734110-921a-418f-9e0e-a1df782a50ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_huawei_p30_pro_xiaomi_snapdragon_855_kirin_980","timestamp":"2019. március. 30. 11:03","title":"Nekiállt cikizni a Huawei új mobilját a Xiaomi, de lehet, hogy saját magát égette be vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor írták alá, amikor Kósa Lajos a város polgármestere volt. ","shortLead":"A Kaméleon Dizájn Kft. több tízmilliónyi reklámmegrendelést kapott Debrecentől, a szerződések jelentős részét akkor...","id":"20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187e9b21-4662-4f63-b71e-abb1ee22621e","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Kosa_Lajos_edesanyjanak_uj_reklamcege_korabban_tobb_tizmillionyit_tejelt","timestamp":"2019. március. 31. 17:29","title":"Kósa Lajos édesanyjának új reklámcége korábban több tízmilliónyit tejelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","shortLead":"Az újpesti állomás színkombinációja nem véletlen!","id":"20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e321203-e34c-4e96-b15e-01f62ae412e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2799f-4c53-4fde-ba38-c83faf46b0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190330_Atadtak_a_felujitott_harmas_metrot__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 12:43","title":"Megmutatjuk, milyenek lettek a hármas metró felújított megállói - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A ferraris Charles Leclerc indulhat az első helyről a Forma–1-es világbajnokság vasárnapi, bahreini futamán.","shortLead":"A ferraris Charles Leclerc indulhat az első helyről a Forma–1-es világbajnokság vasárnapi, bahreini futamán.","id":"20190330_Forma1_ifju_titane_a_pole_pozicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf3e026-856d-493f-a1b6-f6ce13a02944","keywords":null,"link":"/cegauto/20190330_Forma1_ifju_titane_a_pole_pozicio","timestamp":"2019. március. 30. 17:23","title":"Forma–1: ifjú titáné a pole pozíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Parádsasvár közelében történt. ","shortLead":"A baleset Parádsasvár közelében történt. ","id":"20190331_arokba_borult_motoros_miatt_van_teljes_utzar_a_24esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c5c81a-e3f6-4e95-b224-bdcebcd69add","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_arokba_borult_motoros_miatt_van_teljes_utzar_a_24esen","timestamp":"2019. március. 31. 15:36","title":"Árokba borult motoros miatt van teljes útzár a 24-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]