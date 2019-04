Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké állítja: nem igaz, hogy nem biztonságos az ülés.","shortLead":"Fogyasztóvédők találtak problémákat két autós gyerekülésnél. Az egyik gyártója visszahívja a terméket, a másiké...","id":"20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688c34c8-dc19-4fb0-b0f2-81a414420669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e18f10-7db9-41d3-922e-3e974e0d21d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190404_Veszelyes_autos_gyerekulest_hivtak_vissza","timestamp":"2019. április. 04. 17:23","title":"Veszélyes autós gyerekülést hívtak vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik került célkeresztbe volt alkalmazottjuk, Kisberk Szabolcs segítségével. ","shortLead":"A forrásvédelem változatlanul nem erőssége a kormánymédiának, ha az ellenzék támadásáról van szó. Ezúttal a Jobbik...","id":"20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af02c9d5-09fe-4383-9426-04f234b061e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff1cdaa-d74c-4f8a-90aa-793462da9429","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_igy_egyeztet_kormanymedia_Toroczkaiek_partjanak_emberevel_kisberk_jobbik","timestamp":"2019. április. 04. 13:40","title":"Így egyeztet a kormánymédia Toroczkaiék pártjának emberével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","shortLead":"Ötszáz vendéget menekítettek ki.","id":"20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d435ffe-d257-4afc-8de9-fceac064be48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a79e4d-6952-4e4c-aa99-f61a2b55461e","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Jo_volt_az_eskuvo_a_luxushotelben_amig_ra_nem_szakadt_a_plafon_a_ceremoniamesterre","timestamp":"2019. április. 04. 15:12","title":"Jó volt az esküvő a luxushotelben, amíg rá nem szakadt a plafon a ceremóniamesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen tranzakciók száma, és már a Google is QR-kód alapú fizetési megoldáson dolgozik, de Magyarországon még mindig gyermekcipőben jár a technológia. Hozhat-e változást a július 1-jén induló Azonnali Fizetési Rendszer? A blockchain-fejlesztésben utazó magyar cég, a BlockBen közölt elemzést a sokak számára ismeretlen módszerről, amit 2019 egyik legizgalmasabb trendjének tartanak.","shortLead":"Kínában már évi 12 ezer milliárd dollár értékben vásárolnak mobilfizetéssel, világszerte évi 20 százalékkal nő az ilyen...","id":"20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5c29792-89c8-4be8-84fe-2da6f142e950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e88dee4-85d1-4477-a6ec-f59d96f72315","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_qr_kodos_fizetes_magyarorszagon_blockben_elemzes","timestamp":"2019. április. 03. 09:33","title":"Tegye el a bankkártyáját, július 1-jétől Magyarországon is hódíthat az új fizetési mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","shortLead":"Brüsszel szerint az új reformok fokozzák a bírák feletti politikai ellenőrzést. ","id":"20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4918c608-88f5-4936-9c2b-ef1b9dbbe5f9","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Unios_eljaras_indult_Lengyelorszag_ellen_az_uj_biroi_fegyelmi_kamarak_miatt","timestamp":"2019. április. 03. 13:57","title":"Uniós eljárás indult Lengyelország ellen az új bírói fegyelmi kamarák miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről, cselekedeteiről. 132. alkalommal.","shortLead":"Gulyás Gergely és Hollik István számolt be csütörtökön a kormány terveiről, céljairól, elképzeléseiről, tetteiről...","id":"20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907eb343-7030-40b5-8747-8a91b4f22a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Kormanyinfo_A_szorakoztatoiparhoz_hasonlit_amit_a_Neppart_a_Fidesszel_csinalt","timestamp":"2019. április. 04. 11:13","title":"Kormányinfó: Ha a Néppárt engedményeket tesz a bevándorláspárti erőknek, nem tudunk együttműködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205abdfa-9253-4806-95aa-365b4970567e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a07ea89-8f16-44d6-ae0c-8921661fe7d3","keywords":null,"link":"/kultura/20190404_Hianypotlo_terkep_a_Red_Hot_Chili_Peppers_altal_emlitett_helyekrol","timestamp":"2019. április. 04. 10:27","title":"Hiánypótló térkép a Red Hot Chili Peppers által említett helyekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]