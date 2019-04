Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens ipari robotkarokat és igen pontosan dolgozó minőség-ellenőrző robotot.","shortLead":"Az LG ipari robotokai részlege, az LG CNS a Hannover Messe kiállításon mutatta be új megoldásait, köztük intelligens...","id":"20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430dbba7-5704-411b-90d1-fb9b5f137453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4be61d0-c9e4-4f78-8790-e4e3627923d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_lg_ipari_robotika_hannover_messe","timestamp":"2019. április. 05. 16:33","title":"Az LG-nek már van olyan algoritmusa, ami 99+ százalékos pontossággal szűri a hibákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer Gyula. Szerinte az unió válságban van, amelyet jól példáz, hogy az Egyesült Királyság kilép az unióból, a migránsválságot nem tudják megoldani és a \"háború szélén\" állnak Oroszországgal.","shortLead":"A Fidesz érveit ismételgetve kampányolt saját pártja mellett az EP-választásra készülő Munkáspárt elnöke, Thürmer...","id":"20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d7059d-1aeb-4208-8345-caae67ae381e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4225b48-90cd-47a5-ac78-a175081a8618","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Thurmer_Gyula_szerint_az_EU_a_haboru_szelen_all_Oroszorszaggal","timestamp":"2019. április. 06. 16:51","title":"Thürmer Gyula szerint az EU a háború szélén áll Oroszországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Remek évet zárt a Konzum, úgy tűnik, kedvez neki a jelen befektetői környezet.","shortLead":"Remek évet zárt a Konzum, úgy tűnik, kedvez neki a jelen befektetői környezet.","id":"20190405_Az_MTIben_buszkelkedik_Meszuros_Lorinc_cege_milliardos_bevetelnovekedesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242fa4d-ffe9-4891-b566-526e0922e60f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Az_MTIben_buszkelkedik_Meszuros_Lorinc_cege_milliardos_bevetelnovekedesevel","timestamp":"2019. április. 05. 22:20","title":"Az MTI-ben büszkélkedik Mészáros Lőrinc cége milliárdos bevételnövekedésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai Ügyészséghez való csatlakozást.","shortLead":"A képviselő az EP-választásokig szeretne egymillió támogatót szerezni ahhoz, hogy kötelezővé tegyék az Európai...","id":"20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49f988ca-6580-4529-b92e-4747f632a20e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686c2948-7166-4401-84c2-e545701eb6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Feluton_tart_Hadhazy_Akos_alairasgyujtese","timestamp":"2019. április. 06. 13:03","title":"Félúton tart Hadházy Ákos aláírásgyűjtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A monacói pilóta autója lassúsága miatt csak a harmadik lett. A motort azóta megjavították, és az is kiderült, mivel volt gond.","shortLead":"A monacói pilóta autója lassúsága miatt csak a harmadik lett. A motort azóta megjavították, és az is kiderült, mivel...","id":"20190405_F1_kiderult_hogy_mitol_doglott_le_Leclerc_Ferrarija_a_Bahreini_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e635eca-d304-4920-9f1b-c060608fcd68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06005e59-f29b-4684-bfa5-89e5b396767f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_F1_kiderult_hogy_mitol_doglott_le_Leclerc_Ferrarija_a_Bahreini_Nagydijon","timestamp":"2019. április. 05. 20:15","title":"F1: kiderült, hogy mitől döglött le Leclerc Ferrarija a Bahreini Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba - közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára.","shortLead":"Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti...","id":"20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe038cbc-1854-4eb9-8797-2ab04e8eeea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204cbbeb-ca45-4cc3-bfac-d069cba4146d","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Behivtak_a_magyar_kulugybe_az_ukran_nagykovetet_Kelemen_Hunor_ukrajnai_kitiltasa_miatt","timestamp":"2019. április. 06. 17:31","title":"Behívták a magyar külügybe az ukrán nagykövetet Kelemen Hunor ukrajnai kitiltása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","shortLead":"A Budapest Honvéd eladása után ez az egyetlen NB I-es klub, amelynek még nem Fidesz-közeli a tulajdonosa.","id":"20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68ee39c6-4017-46e3-8c04-9ff5bba6c5ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a7708a-feed-476e-8b55-1a8a5dbea48e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_Magyar_Nemzet_Garancsi_Istvan_erdeklodik_az_Ujpest_irant","timestamp":"2019. április. 06. 11:24","title":"Magyar Nemzet: Garancsi István érdeklődik az Újpest iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]