Közel 60 milliót fizettünk csak az MTV kormányblogjaiért

[{"available":true,"c_guid":"e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül is. ","shortLead":"A Delhi Egyetemen magyarul tanuló diákok szavaltak magyar verseket magyarul, illetve párat saját fordításukban hindiül...","id":"20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9c251ec-e33b-4f38-b355-c6bfc5b36c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66bf1b1f-7064-4c0f-9353-2483c64bcae0","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Magyar_verset_szavaltak_a_Taj_Mahalnal_is_a_kolteszet_napjan","timestamp":"2019. április. 11. 15:58","title":"Magyar verset szavaltak a Tádzs Mahalnál is a költészet napján – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","shortLead":"Meghívták a Síp utcai központba, hogy tisztázzák a Sorsok Háza körül kialakult nézeteltéréseket. ","id":"20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=416899da-bf0e-4e75-9dbd-3fc3a8509b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918ea4d6-4f54-4265-ae4e-6d50d6089c70","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_A_Mazsihisz_beszelni_akar_Gulyas_Gergellyel","timestamp":"2019. április. 11. 20:49","title":"A Mazsihisz beszélni akar Gulyás Gergellyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","shortLead":"A társaság arra figyelmeztet, hogy személyes adatokat kizárólag ügyfélszolgálati csatornákon keresztül rögzítenek.","id":"20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36d6fe9e-4738-45a0-822a-cc35352ac012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560009df-54f4-432d-93a6-b1f6e80bf049","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Csalok_gyujtenek_adatokat_az_ELMU_ugyfeleitol","timestamp":"2019. április. 11. 14:42","title":"Adatgyűjtő csalókra figyelmeztet az ELMÜ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","shortLead":"Omar el-Besír harminc évig állt az ország élén, a Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekményekkel gyanúsítja. ","id":"20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a815b9a-1887-48ae-9ad6-f0e94f371854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda2247-ec26-4de4-a7a2-80eb6cdf4945","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Letartoztattak_a_szudani_elnokot_rendkivuli_allapotot_hirdettek","timestamp":"2019. április. 11. 14:30","title":"Letartóztatták a szudáni elnököt, rendkívüli állapotot hirdettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és elmerüljünk az energiaitalok tengerében. Beszabadultunk tehát egy boltba, és levettünk hat-hat (sima és cukormentes) energiaitalt, ezeket pedig – összesen hatan – vakon teszteltük és pontoztuk egy egytől tízig terjedő skálán. Persze, tudjuk, hogy a legtöbben nem az íze, hanem a hatása miatt fogyasztják ezeket, de azért az sem teljesen mellékes. Mi mindenesetre alaposan felpörögtünk, pedig mindegyikből csak egy kortyot ittunk. Voltak kellemetlen meglepetések is.","shortLead":"Energiaitalt dobott piacra a Coca-Cola, ez pedig remek alkalom volt, hogy kicsit körbenézzünk a polcokon, és...","id":"20190411_Energiaital_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fdfcc52-4254-41ea-bcce-716f5a9e6630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3cfe826-3183-44c8-8a9e-cd9ec5f846f9","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Energiaital_teszt","timestamp":"2019. április. 11. 13:59","title":"Mit tud egy energiaital a kémián túl?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen áll.","shortLead":"A magyar válogatott 6-2-re legyőzte Dániát a budapesti divízió I/A világbajnokságon, ezzel három forduló után az élen...","id":"20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ac84cd-7500-4e04-82d3-513b0d1fafcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86093902-7645-455f-a835-094a4ea52190","keywords":null,"link":"/sport/20190410_magyar_noi_jegkorong_hoki_valogatott_vilagbajnoksag_gyozelem","timestamp":"2019. április. 10. 19:28","title":"Fölényes magyar győzelem a női hoki-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek jogosultságát. A jogosultság-ellenőrzés következtében, illetve egyes egészségügyi szolgáltatásoknál előfordul, hogy az ellátás csak akkor nyújtható, ha annak árát az ellátott személy kifizeti. Az Adózóna a jogosultság-ellenőrzésről és az egészségügyi szolgáltatáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekről ír.","shortLead":"A társadalombiztosítóval szerződött egészségügyi szolgáltatók 2007 áprilisától kötelesek ellenőrizni a betegek...","id":"20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5363f6c2-1573-4fca-a2b5-78e64c5d61f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c502e64a-bd19-4a2b-a29f-bfa968e00df3","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190411_Hiaba_van_TAJszama_fizetnie_kell_az_orvosi_ellatasert__ezekben_az_esetekben","timestamp":"2019. április. 11. 13:53","title":"Hiába van tajszáma, fizetnie kell az orvosi ellátásért – ezekben az esetekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","shortLead":"1,5 milliárd forint közpénz sorsa derült most ki.","id":"20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1deb060-f60b-4a87-aed2-cc2c30d809a1","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Vallalkozok_diakok_es_ujsagirok_profitalhatnak_Ader_Janos_alapitvanyabol","timestamp":"2019. április. 10. 14:10","title":"Vállalkozók, diákok és újságírók profitálhatnak Áder János alapítványából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]