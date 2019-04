Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","shortLead":"Rajta kívül nem indul más magyar úszó a FINA új sorozatának nyitányán. ","id":"20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb01f424-8616-4772-b916-0afe2c8f0128","keywords":null,"link":"/sport/20190426_hosszu_katinka_fina_bajnokok_sorozata_uszoverseny","timestamp":"2019. április. 26. 12:36","title":"Hosszú Katinka beleveti magát a bajnokok ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis figyelmet az a cég, amelyik a napokban lépte át az egybillió dolláros értéket. S bár volt már ebben a helyzetben az Apple is, ezúttal nem róla van szó.","shortLead":"Bár a piaci kapitalizáció csak pillanatkép (a részvények értéke állandó mozgásban van), azért megérdemel egy kis...","id":"20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b553da09-3817-4944-83f6-7a8f1ee861b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190427_microsoft_reszvenyek_egybillio_dollaros_piaci_kapitalizacio_apple_amazon","timestamp":"2019. április. 27. 10:03","title":"Itt az egybillió dolláros kérdés: melyik most a világ legértékesebb cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918","c_author":"Index","category":"itthon","description":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha nem tennénk, azt viszont nagyon furcsának találjuk, hogy egy ilyen rosszul sikerült mondat nagyobbat fut, mint bármelyik gyalázatos fideszes ügy: a Pócs-ügy, a feleségverés, a Simonka-ügy, az Elios-ügy – válaszolta az MSZP az Indexnek, amely azt kérdezte a párttól, lesz-e követkeménye annak, hogy a párt parlamenti képviselője, Bangóné Borbély Ildikó gyakorlatilag az összes Fidesz-szavazót lepatkányozta.","shortLead":"Az MSZP az a párt, amelyik még azt a fideszes szavazót sem nevezte patkánynak, amelyik valóban harapott. Ilyet mi soha...","id":"20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05436b4b-33e9-4c71-b7dc-3ee60d7b7918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e519209b-2f96-48fd-a2e2-ed789571b49e","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_Bangone_patkanyozasanak_addig_nem_lesz_kovetkezmenye_amig_a_Fideszben_marad_Pocs_es_Simonka","timestamp":"2019. április. 27. 12:06","title":"Bangóné patkányozásának addig nem lesz következménye, amíg a Fideszben marad Pócs és Simonka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","shortLead":"Teljesítménynövekedést ígért a Qualcomm új lapkakészletei kapcsán. Az AnTuTu-tesztek megmutatják, mi igaz ebből.","id":"20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9eb0d4-665c-4399-8322-60230ef2c94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99767b1a-f9b7-4527-984c-fcbf2b7a4424","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_antutu_banchmark_uj_snapdragon_lapkakeszletek","timestamp":"2019. április. 26. 17:33","title":"Megéri váltani? Így teljesítenek a vadonatúj Qualcomm-chipek az elődökhöz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c0c7b3-718d-47b4-b619-cc571207cece","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sokak maradnak munka nélkül.","shortLead":"Sokak maradnak munka nélkül.","id":"20190426_Nem_megy_a_bolt_a_Debenhamsnek_uzleteket_kell_bezarni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89c0c7b3-718d-47b4-b619-cc571207cece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1930ab3-cde5-4b1a-8dc0-3cff22af723f","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Nem_megy_a_bolt_a_Debenhamsnek_uzleteket_kell_bezarni","timestamp":"2019. április. 26. 12:32","title":"Nem megy a bolt a Debenhamsnek, üzleteket kell bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal jobb minőségben lehetne zenét hallgatni rajta.","shortLead":"Az Amazon egy újabb zenei streaming szolgáltatást indítana, ami drágább lenne a konkurenciánál, cserébe viszont sokkal...","id":"20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c2b6336-1053-43b6-9e6c-4c3739000541","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_amazon_zenei_streaming_szolgaltatas","timestamp":"2019. április. 26. 19:33","title":"Újdonsággal rukkolhat elő az Amazon – félhet a Spotify és az Apple is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan nyitott, újító szellemiségű szerzőket.\r

\r

","shortLead":"A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy ápolják a fiatalon elhunyt Hazai Attila emlékét, segítsék a hozzá hasonlóan...","id":"20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b74ed1c7-6b12-46a6-9955-74d1d6cedcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec09faf5-556d-401a-aeb5-260f7857cd8e","keywords":null,"link":"/kultura/20190427_Nemes_Z_Mario_kapta_az_idei_Hazai_Attila_Irodalmi_Dijat","timestamp":"2019. április. 27. 20:10","title":"Fontos elismerést adtak át a Könyvfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett közzé felvételeket a japán űrügynökség.","shortLead":"Hogy jobban megvizsgálja a felszínét, egy kisebb krátert robbantott a Ryugun a Hajabusza-2. Az eredményről most tett...","id":"20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5367ff4e-2959-4683-a79a-1927045d39e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190426_hajabusza_2_ryugu_aszteroida_krater_robbantas_detonacio_szerkezet","timestamp":"2019. április. 26. 11:33","title":"Képek jöttek az aszteroidáról, amelyikre \"bombát\" dobtak a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]