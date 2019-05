Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos ihletforrásként jelennek majd meg a több mint 50 kiállító étterem tányérjain.","shortLead":"Idén május 16. és 19 között foglalja el a Millenárist az OTP Gourmet Fesztivál, ahol a kiemelt alapanyagok változatos...","id":"20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54ae0911-1799-42c9-ba7a-615c391d7afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555ca77f-fe09-4eae-90f6-9c5acebc7602","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majusban_nyit_a_gasztronomia_Sziget_Fesztivalja","timestamp":"2019. április. 30. 09:31","title":"Május közepén nyit a gasztronómia Sziget Fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95b01e4-8b83-4736-bcfa-a1aabed7daf9","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Fontos, hogy az ember megkérdőjelezze, milyen korlátokat és milyen szerepeket épít magába – mondja Moskát Anita író. 