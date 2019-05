Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","shortLead":"Az Európai Néppárt csúcsjelöltje végre reagált Orbán Viktor hétfői kijelentésére. ","id":"20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2772a828-f506-473f-8173-4cad4c3dff17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8960d-b001-4098-9c00-bcb432539248","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Weber_Magyarorszag_sajnos_rossz_iranyba_tart","timestamp":"2019. május. 07. 15:17","title":"Weber: Magyarország sajnos rossz irányba tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 365 olasz strandot jutalmaztak Kék zászlóval, ami azt jelenti, hogy a világ legtisztább strandjainak tíz százaléka Olaszországban van.","shortLead":"Idén 365 olasz strandot jutalmaztak Kék zászlóval, ami azt jelenti, hogy a világ legtisztább strandjainak tíz százaléka...","id":"20190507_Ez_a_terkep_bizonyitja_hogy_nem_kell_messzire_utaznia_a_vilag_legjobb_strandjaiert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05031b30-422a-4929-8d4c-55359c9901f2","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Ez_a_terkep_bizonyitja_hogy_nem_kell_messzire_utaznia_a_vilag_legjobb_strandjaiert","timestamp":"2019. május. 07. 11:18","title":"Ez a térkép bizonyítja, hogy nem kell messzire utaznia a világ legjobb strandjaiért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami a lényeg.","shortLead":"Nem az első ilyen videó, amit látunk, és hiába van az ország elég rendesen bekamerázva, ha éppen az nem látszik, ami...","id":"20190506_rendszam_csalas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75292241-b031-4882-b075-aa87ebee7328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942c204d-e9c0-410e-94aa-ab5855c7a774","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_rendszam_csalas_video","timestamp":"2019. május. 06. 14:22","title":"Úgy tűnik, elég sokan próbálkoznak a magyar utakon rendszám-eltüntetővel – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán – bár a főváros szerint nincs járványveszély.\r

","shortLead":"Akár a lakóépületek belső udvarába is bemehetnek a patkányirtók, akik tíz kerületben kezdik meg tevékenységüket szerdán...","id":"20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d67b787-bc39-4d9d-b283-2235621a8fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548035a7-8ec0-4341-bd3f-de16132fb762","keywords":null,"link":"/itthon/20190507_Indul_a_patkanyirtas_Budapesten","timestamp":"2019. május. 07. 16:45","title":"Indul a patkányirtás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","shortLead":"A középszintről van szó. Az előző években valamivel rövidebb szöveget kaptak a diákok. ","id":"20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=460af4aa-468c-4b6e-83fa-ff0f0c5ea226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6cd34c9-61f6-4005-b57f-05e46a16eb56","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_A_szaktanar_szerint_hosszuak_a_szoveges_feladatok_a_matekerettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2019. május. 07. 10:07","title":"A szaktanár szerint hosszúak a szöveges feladatok a matekérettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb28edab-3fa7-4aa4-85bf-6be99661c238","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"3000 irreguláris migránst tartanak fogva a jemeni hatóságok, többek közt egy stadionban. Az ENSZ migrációval foglalkozó szervezete a szabadon bocsátásukat követeli, az embertelen körülmények között tartott emberek körében járvány ütötte fel a fejét, és őreik is lőttek rájuk.\r

