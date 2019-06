Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És sikerült eladnia őket. ","shortLead":"És sikerült eladnia őket. ","id":"20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a61a4692-3b23-4691-aba6-2f2c780d449b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5605fc1-65cb-4bf2-9be1-8a85bf147cc4","keywords":null,"link":"/elet/20190531_Facebook_alig_hasznalt_mellimplantatumok_Marketplace","timestamp":"2019. május. 31. 16:42","title":"A Facebookon árulta \"alig használt\" mellimplantátumait egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fotó a helyszínről. ","shortLead":"Fotó a helyszínről. ","id":"20190601_Dunai_hajobaleset_feketezaszlok_a_Margit_hidon_mecsesek_a_parton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da90bb7e-03ac-4f4a-a9db-a2c1147b950b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18b2e283-aca0-48ac-8af0-6581cb92b1e6","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Dunai_hajobaleset_feketezaszlok_a_Margit_hidon_mecsesek_a_parton","timestamp":"2019. június. 01. 13:05","title":"Dunai hajóbaleset: fekete-zászlók a Margit hídon, mécsesek a parton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","shortLead":"Sok filmsztár is úgy döntött, hogy nem dolgozik az állam területén. ","id":"20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e152b1d8-dfbe-48dd-8056-7b6ae6206107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f978bd1e-c6f2-40f4-9e22-f9e2fb055e73","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Abortusztorveny_bojkott_Georgia_allam_Disney","timestamp":"2019. május. 30. 19:30","title":"A szigorú abortusztörvény miatt bojkottálhatja Georgia államot a Disney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea5e53-e2d4-4c05-9d22-0a1d2e19986c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jócskán megcsappant magyar mágnás sportruházatot gyártó cégének saját tőkéje, olyannyira rosszul sikerült az év, hogy pár százezer forintra jött ki a tao összege is. Azt írják, hogy majd rendezik a soraikat a következő félévben.","shortLead":"Jócskán megcsappant magyar mágnás sportruházatot gyártó cégének saját tőkéje, olyannyira rosszul sikerült az év...","id":"20190531_Nagyot_bukott_Meszaros_Lorinc_2Rule_mezeket_gyarto_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea5e53-e2d4-4c05-9d22-0a1d2e19986c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c054c0-5e67-42be-a138-691613176403","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Nagyot_bukott_Meszaros_Lorinc_2Rule_mezeket_gyarto_cege","timestamp":"2019. május. 31. 17:55","title":"Nagyot bukott Mészáros Lőrinc 2Rule-mezeket gyártó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal belépő Digi. Ígérik, sorra kapcsolják majd be a hálózat új elemeit.","shortLead":"Újabb településeken tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatásait a piacra a héten egy merész díjcsomaggal...","id":"20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=287bdcd1-cbac-4278-9076-d3337b8ea599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61f37a58-4ddf-47e2-8fa7-ba759e332c63","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_digimobil_lefedettseg_telepulesek","timestamp":"2019. május. 31. 12:03","title":"Terjed a DIGIMobil: 5 új településen kapcsolták fel a Digi mobilhálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0d1d9c-095a-4887-babd-54ecbce5effa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hvg.hu a helyszínről tudósít.","shortLead":"A hvg.hu a helyszínről tudósít.","id":"20190601_Eso_tomeg_es_fokozott_biztonsagi_intezkedesek_varjak_Ferenc_papat_Csiksomlyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd0d1d9c-095a-4887-babd-54ecbce5effa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2008f798-c6f5-4898-926c-8011b2725110","keywords":null,"link":"/kultura/20190601_Eso_tomeg_es_fokozott_biztonsagi_intezkedesek_varjak_Ferenc_papat_Csiksomlyon","timestamp":"2019. június. 01. 10:05","title":"Eső, tömeg és fokozott biztonsági intézkedések várják Ferenc pápát Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","shortLead":"A zenészt most épp az improvizáció élteti.","id":"20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6537913f-5ffc-48a7-ac33-8c79c603816c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3e66d7-42af-45b0-b965-dcd333233ba2","keywords":null,"link":"/kultura/20190531_Des_Laszlo_Mar_nem_erdekelnek_a_megkotesek","timestamp":"2019. május. 31. 19:30","title":"Dés László: Már nem érdekelnek a megkötések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem kutatók állítottak fel egy populációs modell alapján.","shortLead":"Termékenységük csökkenése okozhatta a Neander-völgyi ember kihalását egy új elmélet szerint, amelyet francia egyetem...","id":"20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958d4d6-9009-4484-a156-1bc69fca371a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f538171b-54f2-4c78-a714-7d3a74f0aa54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_termekenyseguk_csokkenese_neander_volgyi_ember_kihalasa","timestamp":"2019. május. 31. 15:03","title":"Egy 2,7%-os apró csökkenés okozhatta a Neander-völgyiek kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]