[{"available":true,"c_guid":"ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","shortLead":"Az Olympique Lyon francia hátvédjét szerezték meg.","id":"20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee9c9684-0d1e-482c-a5d7-a1c3645ccfb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb804e3-141c-4695-a557-6f94eb3f8adc","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Uj_igazolast_jelentett_be_a_Real_Madrid","timestamp":"2019. június. 12. 21:35","title":"Új igazolást jelentett be a Real Madrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lesz. ","shortLead":"Hatalmas buli lesz. ","id":"20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=032d1b36-9859-4029-b241-e1d8a075e3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b097e-b1d2-4484-9fa2-92faa094fe5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_ACDC_zene_Sergio_Ramos_eskuvo","timestamp":"2019. június. 14. 17:31","title":"Az AC/DC zenél majd Sergio Ramos esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","shortLead":"A Pride beköszönt a rajzfilmekbe.","id":"20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5aeea796-4942-4210-a961-e733bc9ed144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e1b45-7f57-4af0-bb2d-285a5bacb803","keywords":null,"link":"/elet/20190613_Leszbikus_szal_is_lesz_Az_en_kicsi_ponim_utolso_evadaban","timestamp":"2019. június. 13. 10:30","title":"Leszbikus szál is lesz az Én kicsi pónim utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek önmagunkat. No meg arról, mi a baj a narcizmussal.","shortLead":"Klassz vagyok? Feldmár András és Büky Dorottya beszélgetése arról, hogyan szerethetjük és érezhetjük értékesnek...","id":"20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=973e55cc-3f92-4b11-99c2-1ab0f2959cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c14f3e-0d4d-436f-b0ca-da2daa9ad290","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190613_Feldmar_Andras_Gyerekkent_meg_nem_tudjuk_hogy_a_csaladtagok_torzito_vagy_hiteles_tukrok","timestamp":"2019. június. 13. 12:15","title":"Feldmár András: „Gyerekként még nem tudjuk, hogy a családtagok torzító vagy hiteles tükrök”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú kannabiszfélét égettek.","shortLead":"A tudósok szerint egyértelmű adataik vannak arról, hogy az egykor a Pamírban élő emberek magas THC-tartalmú...","id":"20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3be0a5c-e2e6-45cc-9497-f2af79732f95","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Egy_uj_kutatas_szerint_mar_2500_eve_is_nagyban_ment_a_fuvezes_KeletAzsiaban","timestamp":"2019. június. 12. 21:56","title":"Egy új kutatás szerint már 2500 éve is nagyban ment a füvezés Kelet-Ázsiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Egy góllal legyőzte Magyarország Szlovákiát, így az utolsó meccs eredményétől függetlenül már biztos az első hely a selejtezőcsoportban.","shortLead":"Egy góllal legyőzte Magyarország Szlovákiát, így az utolsó meccs eredményétől függetlenül már biztos az első hely...","id":"20190612_Csoportelsokent_jutott_ki_a_ferfi_kezilabdavalogatottunk_az_Ebre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3451d8-e141-4794-8b30-d05b498600e2","keywords":null,"link":"/sport/20190612_Csoportelsokent_jutott_ki_a_ferfi_kezilabdavalogatottunk_az_Ebre","timestamp":"2019. június. 12. 20:11","title":"Csoportelsőként jutott ki a férfi kézilabda-válogatottunk az Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","shortLead":"A napi középhőmérséklet az ország jó részén meghaladhatja a 27 fokot.","id":"20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed36b7e-e591-460a-bf49-f375ef545f10","keywords":null,"link":"/elet/20190613_idojaras_kanikula_figyelmeztetes_hosegre","timestamp":"2019. június. 13. 05:15","title":"Itt az igazi kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]