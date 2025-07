Iszapbirkózás lett Trump vámháborújából

Mégsem eszik annyira forrón azt a védővámos kását. Ahogy Donald Trump folyamatosan visszakozik abból, a teljes világgazdaságot átalakító rendszerből, amelyet április másodikán jelentett be, az ellencsapások is visszafogottabbak. Még a szomszédharc is csitulóban van, pedig a személyes viszonyok finoman szólva sem harmonikusak. A legutóbbi haszonélvezője a békülékenyebb hangulatnak Vietnám, ahol kedvezményes vámrátát vezetnek be, és még egy nagy löketet is kaphat az ázsiai ország autóipara.

Donald Trump amerikai elnök legutóbb Vietnámmal egyezett meg, egyben kedvező feltételeket ígért az ázsiai ország autógyártásának is. Az ázsiai ország mostantól 46 helyett 20 százalékos védővámmal számolhat, a harmadik szereplőtől jövő termékek, amelyek Vietnámon keresztül érkeznek az USA-ba, 40 százalékos terhet kaptak, míg az amerikai áruk Vietnámban vámmentesek maradnak. A felek a legújabb megállapodást megelégedéssel prezentálták a nyilvánosságnak, különösen úgy, hogy napokkal azelőtt tudták a megállapodást bejelenteni, hogy az USA újabb szigorításokat tervezett bejelenteni.

Sok nyitott kérdés marad így is, amelyekre a választ még ki kell dolgozni. Itt különösen érzékeny pont, mi történik majd a jellemzően Kínában gyártott árukkal, amelyekre rákerül egy „Made in Vietnam” plecsni, és kerülőúton jutnak jobb feltételekkel az USA-ba.

Fő a béke Kanadával

A vietnámi „békekötésnél” nagyobb meglepetést kelthetett az, hogy sikerült Washingtonnak megállapodnia Kanadával. Mark Carney, sok jegybankelnöki pozíciót maga mögött tudó országvezető ugyanis megválasztása előtt kategorikusan kikelt Trump ellen, a nyilvánosságnak szánt találkozóik se bizonyultak feszültségmentesnek. Elég arra gondolni, hogy Trump felvetette, Kanada lehetne az USA következő állama, amit Carney érthetően nem fogadott kitörő lelkesedéssel.