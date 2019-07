Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét a Galaxy Fold-fiaskóban.","shortLead":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét...","id":"20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34c5cee-6b2f-4ae7-b0c7-9a4c78f9cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 10:03","title":"Lehetne tanulni a Samsung vezérétől, aki nem félt beismerni, elsiették a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","shortLead":"47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.","id":"20190701_brexit_farage","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d138f455-2102-47bb-8e32-9f882afc01cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_brexit_farage","timestamp":"2019. július. 01. 16:42","title":"Légvár Nigel Farage Brexit-mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","shortLead":"Varga Gergőt 80 óra közmunkára ítélték.","id":"20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd92ee7-2a88-46c5-afee-cf4839c3a274","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Jogeros_220_ora_kozmunkat_kapott_Gulyas_Marton_amiert_festekkel_dobta_meg_a_Sandorpalotat","timestamp":"2019. július. 02. 15:15","title":"Jogerős: 220 óra közmunkát kapott Gulyás Márton, amiért festékkel dobta meg a Sándor-palotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","shortLead":"A japán gyártó városi használatra szánt újdonságára már le lehet adni a előrendeléseket. ","id":"20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e697b638-da6d-49f7-adc3-fbe50e6455bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b1f84c-90a9-42e7-80d3-ae0239f587ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190702_200_kilometeres_hatotavu_es_8_millio_forintos_a_honda_cuki_villanyautoja","timestamp":"2019. július. 02. 11:21","title":"200 kilométeres hatótávú és 8 millió forintos a Honda cuki villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van – nagyjából ez olvasható ki az Emmi parlamenti államtitkárának a pártlapban adott interjújából. Észre sem veszi, hogy érveivel saját magát cáfolja. Vélemény.","shortLead":"Vannak bizonyos körök, akik támadják a magyar oktatási kormányzat teljesítményét, pedig az nagyon is rendben van –...","id":"20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3201540b-183c-4f48-9476-4f92ec1f8120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cbc77e-9789-40dc-90d0-d46b9f91908a","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Retvari_Bence_Buszkek_lehetunk_a_magyar_oktatasra","timestamp":"2019. július. 03. 11:33","title":"Rétvári Bence büszke a magyar oktatásra, de magát cáfolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F. Zimmermann, a világ egyik legbefolyásosabb munkapiaci professzora, az Európai Tudományos Akadémia közgazdasági szekciójának vezetője, az Európai Bizottság és a Világbank tanácsadója, aki néhány hónapig a Közép-európai Egyetemen (CEU) is tanított. ","shortLead":"Jóléti veszteség éri azokat az országokat, amelyek lemondanak a migrációban rejlő előnyökről – mondja Klaus F...","id":"20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d7f45e-efe6-4dcd-ae6d-c5224d00399c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_menekult_migracio_zimmermann_interju","timestamp":"2019. július. 03. 12:32","title":"Elmagyarázták, miért hibázik Magyarország a menekültek démonizálásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31e4a01c-aa13-4ce9-8117-2a3ce07a1bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Manfred Weber a jelöltek között sem volt.","shortLead":"Manfred Weber a jelöltek között sem volt.","id":"20190703_europai_parlament_elnokvalasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31e4a01c-aa13-4ce9-8117-2a3ce07a1bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac25bd8d-383a-41be-9771-e0ffc9e85695","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190703_europai_parlament_elnokvalasztas","timestamp":"2019. július. 03. 13:06","title":"Megválasztották az Európai Parlament új elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","shortLead":"Illetve egy különsáv is van, ami a kanyarodók dolgát segíti.","id":"20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0be3e4a-ebf5-4407-bac1-c9c9470489f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0cd467-9d5b-4163-a8ea-4e9a7c2f8926","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_Jelzolampa_kerult_a_keresztezodesbe_ahol_M_Richard_balesetezett","timestamp":"2019. július. 03. 12:39","title":"Jelzőlámpa került a kereszteződésbe, ahol M. Richárd balesetezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]