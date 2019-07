Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","shortLead":"A kompakt SUV kategóriás SQ2 most már olyan erős, mint egy Porsche 718 Boxster S sportkocsi.","id":"20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e97763c-6859-4763-ba3d-1c4c582b0fe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f4103b-1779-4e72-82b8-5d017a0400f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_350_loeros_lett_az_audi_legkisebb_divatterepjaroja","timestamp":"2019. július. 11. 13:21","title":"350 lóerős lett az Audi legkisebb divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","shortLead":"A 2006 óta hivatalban lévő városvezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett út folytatását ígéri.","id":"20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5567108-df5f-4033-aa19-76a6dd8ecdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83cebbe3-b428-4b96-a697-b949d17cbc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_borkai_zsolt_fidesz_kdnp_polgarmester_gyor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. július. 11. 05:59","title":"Újra Borkait indítja a Fidesz Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén közös bennük, hogy bár csak kényelmi extrának tűnnek, valójában fontos szerepük van a biztonságos közlekedésben. ","shortLead":"Lassanként, annyira a szériafelszereltség része az esőérzékelős ablaktörő az autókban, mint mondjuk a klíma. Szintén...","id":"20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=422e97b1-13ee-49aa-ab36-5ceff7b0a99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27957272-b69c-4428-b44b-9069e4b3916d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190710_automata_ablaktorlo_mukodese","timestamp":"2019. július. 10. 12:00","title":"Így működik az automata ablaktörlő az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","shortLead":"Csütörtök este kilenc óra körül globálisan elérhetetlenné vált a Twitter mikroblog-szolgáltatás.","id":"20190711_twitter_leallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74b8572-9dbd-4d25-8e18-a5cc0a5f24fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_twitter_leallas","timestamp":"2019. július. 11. 21:28","title":"Világszerte leállt a Twitter [frissítve: megjavult]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett Lyme-kórt, akkor hosszabb ideig kell a szervezetünket antibiotikumokkal bombázni, ezért jobban tesszük, ha eleve esélyt sem adunk a betegséget okozó baktériumnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy be kell zárkózni a négy fal közé. A Lyme-kórral szembeni esélyeinket latolgattuk. ","shortLead":"Nyár van, kánikula, az erdőkben és a városi parkokban pedig hemzsegnek a kullancsok. Ha elkapjuk az általuk terjesztett...","id":"20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fd7dd8-521f-4638-b1a8-bdf5102191d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Klimavaltozas_nelkul_ma_harombol_ket_embernek_nem_lenne_Lymekorja","timestamp":"2019. július. 10. 20:00","title":"Klímaváltozás nélkül ma háromból két embernek nem lenne Lyme-kórja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","shortLead":"Testi, lelki, szellemi feltöltődést ígér a 9. Babel Sound Világzenei Fesztivál július 15-21. között Balatonbogláron.","id":"20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a1f6044-25a6-4cfd-b208-f712a496e4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3401ce1c-4056-4022-97bf-7b9c0acb8d27","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Indul_a_legcsaladiasabb_vilagzenei_fesztival_a_Balatonnal","timestamp":"2019. július. 11. 10:37","title":"Indul a legcsaládiasabb világzenei fesztivál a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók, ellenkező esetben ugyanis a későbbiekben nem küldi majd el nekik a biztonsági réseket betömő javításokat a Microsoft.","shortLead":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók...","id":"20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21df6c4-60e2-475a-8d74-9a61e8c50584","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","timestamp":"2019. július. 11. 09:03","title":"Muszáj lesz frissítenie a gépén a Windowst, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]