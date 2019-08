Mindenki felkapta a fejét a G7 cikkére, mely szerint a 2022-es kézilabda Eb-re épülő multifunkcionális sportcsarnok 10-15 milliárd forint helyett akár 115 milliárdba is kerülhet. Megkérdeztük a kézilabda-szövetséget, mi indokolja a drágulást, mire azt válaszolták,

"a Magyar Kézilabda Szövetség döbbenten áll a 2022-es Eb-vel kapcsolatos hamis sajtókampány és az olvasók megtévesztése előtt, hiszen a sajtóban megjelent állításokkal ellentétben Kocsis Máté MKSZ-elnök soha nem említett még csak becslést sem az Eb-re épülő budapesti multifunkcionális csarnokkal kapcsolatban."

A közleményt megosztó Kocsis Máté ennél erősebben fogalmazott a Facebook-oldalán: "Semmi különös, csak tegnap megint hazudott a liberális sajtó. Ezúttal a 2022-es kézilabda Eb-vel kapcsolatban csapták be, és hergelték az olvasóikat. A nekem tulajdonított idézetek hamisak, így az abból levont következtetések is azok", majd közreadja az MKSZ közleményét.

Mutatjuk, az MTI hogyan tudósított a Magyar Kézilabda-szövetség sajtótájékoztatójáról, Kocsis Máté elnök szavait így adták vissza:

Mielőbb el kell kezdeni Szegeden az új aréna építését, a veszprémi létesítmény bővítését, valamint a debreceni csarnok felújítását. Hozzátette, a szövetség elnökségében felvetődött annak a gondolata, hogy Budapesten egy új aréna is felépüljön.„Ennek érdekében a következő hetekben felvesszük a kapcsolatot a magyar kormánnyal, mert pozitív elbírálás esetén az ezzel kapcsolatos kormánydöntéseknek mielőbb meg kell születniük” – mondta Kocsis. Az elnök szerint a kontinenstorna összesen 10-15 milliárd forintos beruházást igényelhet, így az Eb-ig hátralévő három év már egyáltalán nem is olyan sok idő.

A 2018. június 26-i MTI tudósítást átvette az Origótól a megboldogult Magyar Időkön és a hirado.hu-n keresztül a hvg.hu-ig a magyar sajtó.

EGY ÚJ BUDAPESTI SPORTCSARNOKBAN LEHET A 2022-ES FÉRFI KÉZI EB DÖNTŐJE

- ez a vonatkozó a Magyar Idők-cikk címe.

Tény, az MTI pontatlanul idézte Kocsis Mátét: a HírTV videójában, amit a G7 is linkelt, az hangzik el, hogy

jelentős, az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt 10-15 milliárdos beruházásokról lesz szó, de ezek csak becslések.

Az MKSZ is elküldte a kocsisi szöveg leiratát: "Ha befejeződik a tervezési szakasz – mert például Szeged és Veszprém ügyében már megtörtént -, akkor az erre vonatkozó költségekre is tudok válaszolni. Nyilván jelentős, szerintem az infrastrukturális fejlesztésekkel együtt 10, akár 15 milliárd forintot is elérő beruházásokról lesz szó. De ezek csak becslések, a tervezői kalkulációkon sok múlik."

A tévedést azonban nem korrigálta senki, holott jellemzően a legkisebb hibát is javítja a hírügynökség.

Az MKSZ a hvg.hu-nak küldött válaszában megismétli, Kocsis "hangsúlyozottan (!) becsült összegekről beszélt, amelyek a Budapesten kívüli infrastruktúra-fejlesztésekre vonatkoztak, külön-külön az esetlegeses veszprémi és szegedi beruházásokra. "Mindez a szövegkörnyezetből és a szöveg elemi szintű értelmezéséből mindenki számára kiderül", írja válaszában az MKSZ, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy ekkor még nem volt tudható, hogy Budapesten szupercsarnok épül, a meccseket ekkor még a Budapest Arénába tervezték. A 2018. júniusi időszakban kiadott MKSZ-közleményben pedig szerepel ez a Kocsis Máté-i idézet: "annak lehetőségét pedig meg kell vitatni, hogy épüljön-e Budapesten egy új, az Európa-bajnoki döntőre és az esetleges későbbi kézilabda-versenyekre alkalmas aréna".

Az MKSZ hatáskörébe nem tartozik az Eb-s infrastruktúra-fejlesztés, folytatja válaszában az MKSZ, "éppen ezért nem kívánunk ezzel kapcsolatos építőipari, tervezési és kivitelezési folyamatokra reagálni sem most, sem a jövőben. Azt is szomorúan látjuk, hogy tudatosan vagy tévedésből, de következetesen összemossák a sportesemény szervezési költségeit az egyéb beruházások – például a későbbiekben más sport- és kulturális rendezvényeknek otthont adó csarnok – költségeivel. Hasonlóképpen, a Magyar Labdarúgó Szövetség 2020-as Európa-bajnoksággal kapcsolatos rendezési kiadásaiba is abszurd lenne beszámítani az épülő új Puskás Ferenc Stadion költségeit".