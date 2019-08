Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A NISZ egyik Microsoft-licenc-megrendelésének adatai egyeznek annak az ügynek az adataival, amiről a Microsoft Magyarország az amerikai igazságügyi minisztériumnak beismerte, hogy korrupció történt.","shortLead":"A NISZ egyik Microsoft-licenc-megrendelésének adatai egyeznek annak az ügynek az adataival, amiről a Microsoft...","id":"20190730_Microsoftkorrupcio_Hadhazy_talalt_ket_gyanusitottat","timestamp":"2019. július. 30. 13:59","title":"Microsoft-korrupció: Hadházy talált két gyanús ügyet"},{"available":true,"c_guid":"8ab0a900-781e-4d71-b22a-a3aef176e551","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","shortLead":"Tovább folyik a harc a vagyonért, amelyet Kálmán bácsi az örököseire és a falura hagyott.","id":"20190730_Draga_orokosok_masodik_evad_RTL_Klub","timestamp":"2019. július. 30. 12:21","title":"Augusztusban indul a Drága örökösök második évadja"},{"available":true,"c_guid":"3c8bcd83-5914-405c-bfd4-676e1d22e050","c_author":"Tálas Andrea","category":"hetilap","description":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson, akinek semmi sem drága, hogy kiléptesse az Egyesült Királyságot az Európai Unióból.","shortLead":"Elölről akarja kezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat a múlt héten kormányra került Boris Johnson...","id":"201931__boris_johnson_kormanyon__brexit_mindenaron__pokoli_idok__erre_vagyott","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Erre vágyott"},{"available":true,"c_guid":"6f9a7bfd-8905-416b-904c-ebbde7edf3e0","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","id":"201931_rost_andrea","timestamp":"2019. július. 31. 00:00","title":"Portré: Rost Andrea"},{"available":true,"c_guid":"4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi ügyvédje fellebbez a döntés ellen.","shortLead":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi...","id":"20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","timestamp":"2019. július. 31. 15:53","title":"Elrendelték a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását"},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber"},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","shortLead":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","id":"20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","timestamp":"2019. július. 30. 16:03","title":"Bontják a pezsgőt a Sonynál: átlépte a 100 milliós határt a PS4"},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akin egy nappal korábban jelentek meg heveny allergiás tűnetek: izzadt és vörös lett a bőre. A hivatalos magyarázatok szerint ismeretlen allergia támadta meg a 43 éves politikust, ám támogatói úgy vélik, az ellenzéki tüntetéseket szervező Navalnij mérgezés áldozata lett. Ha ez lenne az igazság, nem ő lenne az első, akit a Kreml halkan, és viszonylag kis feltűnéssel próbált meg eltenni láb alól.","shortLead":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij...","id":"20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. július. 30. 16:40","title":"A Kreml persze ártatlan, de mintha túl sok lenne a megmérgezett orosz ellenzéki"}] ","shortLead":"Augusztus végéig rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság Jurij C. ukrán kapitány letartóztatását, a 64 éves férfi...","id":"20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4895d662-cc52-43f0-b291-83b00ef3e9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ae56009-203f-4870-8494-b94f04adfa41","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Elrendeltek_az_ukran_kapitany_letartoztatasat","timestamp":"2019. július. 31. 15:53","title":"Elrendelték a Viking Sigyn ukrán kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata egy siklóernyőzés közben történt balesetnek.","shortLead":"Immár a család is megerősítette, hogy a furcsa kísérleteivel híres youtuberré vált Grant Thompson a halálos áldozata...","id":"20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea369f73-98e0-41d4-b6b4-5541172f4676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7f993a-1ae4-4866-94a4-f8e8e1e303f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_sikloernyos_baleset_youtuber_grant_thompson_the_king_of_random","timestamp":"2019. július. 31. 14:03","title":"Balesetet szenvedett és meghalt az egyik legismertebb youtuber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","shortLead":"Az érkező új konzolgeneráció sem akadályozta meg, hogy újabb rekordot könyveljen el a PlayStation 4.","id":"20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fceb507-07c5-4666-b99d-e3c23d9dcb4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_sony_playstation_4_100_millios_eladas","timestamp":"2019. július. 30. 16:03","title":"Bontják a pezsgőt a Sonynál: átlépte a 100 milliós határt a PS4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust, akin egy nappal korábban jelentek meg heveny allergiás tűnetek: izzadt és vörös lett a bőre. A hivatalos magyarázatok szerint ismeretlen allergia támadta meg a 43 éves politikust, ám támogatói úgy vélik, az ellenzéki tüntetéseket szervező Navalnij mérgezés áldozata lett. Ha ez lenne az igazság, nem ő lenne az első, akit a Kreml halkan, és viszonylag kis feltűnéssel próbált meg eltenni láb alól.","shortLead":"Hétfőn – saját orvosa és felesége tiltakozása ellenére – visszaszállították a kórházból a börtönbe Alekszej Navalnij...","id":"20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccdb7aa9-f443-4158-98f1-3297971646fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_A_Kreml_persze_artatlan_de_mintha_tul_sok_lenne_a_mergezett_orosz_ellenzeki","timestamp":"2019. július. 30. 16:40","title":"A Kreml persze ártatlan, de mintha túl sok lenne a megmérgezett orosz ellenzéki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]