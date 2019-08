Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","shortLead":"Az orvosok még nincsenek megelégedve, de szerencsésnek mondja magát, mert időben felfedezték a betegségét.","id":"20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d605b044-097b-4634-ba78-ed94d60961b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ae51c83-ba05-4e5f-9362-540fdc9f1210","keywords":null,"link":"/elet/20190808_A_betegsegerol_beszelt_Nadasdy_Adam","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:30","title":"A betegségéről beszélt Nádasdy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól, hogy a most bejelentett Galaxy Note10-ekkel lehessen használni, nem biztos, hogy a felhasználók is egyetértenek majd ezzel.","shortLead":"Bár egy tech-szakértő szerint nem jelent nagy problémát a Samsung döntése, hogy megfosztja egyik eszközét attól...","id":"20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59ace5c3-f588-473b-92bf-e0659321963f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8f7ba9-d693-4dec-b9fb-34ce2ae42a13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_samsung_galaxy_note10_nem_kompatibilis_a_gearver_szemuveggel","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:03","title":"Máris találtak valamit a Galaxy Note10-nél, aminek sokan majd nem örülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","shortLead":"Jár az elismerés a visszapillantó tükörben felismert közeledő veszélyre gyorsan reagáló autósnak. ","id":"20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db330325-10aa-4722-a288-7efd113a16e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8683293a-9076-4f92-a9ff-4a6758839930","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Ilyen_amikor_az_okos_autoson_mulik_a_gyalogos_elete__video","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:23","title":"Ilyen, amikor az okos autóson múlik a gyalogos élete – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","shortLead":"Az oligarcha autóba nálunk is 60 millió felett lehet újonnan beszállni.","id":"20190808_g_mercedes_katon_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf948c1-ebd2-4364-afa6-dbec1e5f4925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e49746d-1872-45a9-92f6-74997aaedb1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_g_mercedes_katon_autos_video","timestamp":"2019. augusztus. 09. 04:34","title":"Kartondobozból csinált magának gengszter G-Mercit egy orosz blogger – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bd00cd-0431-43f9-be1c-6bfd5d9b2c68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 18 férfi közül hatan súlyosan megsérültek, a határ mentén találtak rájuk. ","shortLead":"A 18 férfi közül hatan súlyosan megsérültek, a határ mentén találtak rájuk. ","id":"20190807_Durvan_megverhettek_18_hatarsertot_a_horvat_rendorok_a_bosnyak_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5bd00cd-0431-43f9-be1c-6bfd5d9b2c68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2a15e1-81ad-403f-b9ca-293ceb56624b","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_Durvan_megverhettek_18_hatarsertot_a_horvat_rendorok_a_bosnyak_hataron","timestamp":"2019. augusztus. 07. 17:53","title":"Durván megverhettek 18 határsértőt a horvát rendőrök a bosnyák határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Dabus nevű mesterséges intelligencia egy újfajta ételtároló dobozt, valamint egy speciális lámpát tervezett meg, de kérdés: kapha-e ezekre szabadalmat a gép?","shortLead":"A Dabus nevű mesterséges intelligencia egy újfajta ételtároló dobozt, valamint egy speciális lámpát tervezett meg, de...","id":"20190808_mesterseges_intelligencia_dabus_talalmany_szabadalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b51aa7-6944-4930-85b6-e14dd0b73daa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_mesterseges_intelligencia_dabus_talalmany_szabadalom","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:03","title":"Feltalált valamit a mesterséges intelligencia, most eldőlhet, mennyire kezeljük a gépet \"emberként\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg a megrendelt Boeing–737 Max gépek.","shortLead":"Kilencszáz pilótát és légiutas-kísérőt bocsát el az ír Ryanair, mert a súlyos szoftverhibák miatt nem érkeznek meg...","id":"20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b06ceff-de88-4b50-bd08-8e5569b9e2be","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Onhibajan_kivul_kerult_nagy_bajba_a_Ryanair","timestamp":"2019. augusztus. 08. 12:17","title":"Önhibáján kívül került nagy bajba a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]