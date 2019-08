Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","shortLead":"Augusztus 23-a a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Ehhez időzítette a párt.","id":"20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc224486-8b35-4a6d-bb5b-64cd218cce82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df8fe977-b1cd-41a3-8bf9-2dc3dc200551","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Huszadjara_is_benyujtja_az_LMP_az_ugynokaktak_nyilvanossagra_hozatalarol_szolo_torvenyjavaslatat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 13:38","title":"Huszadjára is benyújtja az LMP az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték a járatát, esetleg elveszett vagy megrongálódott a feladott csomagja. Ám ha mégsem akar kompenzálni a légitársaság, erre egy fizetési meghagyással, Dániát kivéve, az egész EU-ban rá lehet kényszeríteni. ","shortLead":"Több százezer forintos kártérítés is járhat annak, akinek a repülőgépe legalább három órát késett, vagy törölték...","id":"mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcfdd8a2-307e-48ca-beae-98935411c520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd7ca97-d999-47e6-bfe9-01f5e446b84e","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20190822_Igy_kaphat_karteritest_ha_kesik_a_gep_vagy_eltunik_a_poggyasz","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:30","title":"Így kaphat kártérítést, ha késik a gép, vagy eltűnik a poggyász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki, hogy megszilárdítsa hatalmát. A politikai elit többi tagja nem lelkesedik ennyire a választásért, de egyelőre senki nem találta meg a jó megoldást. ","shortLead":"Salvini Donald Trump csodafegyverét vetné be Olaszországban, de először is egy parlamenti választást harcolna ki...","id":"20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0352ff2c-8d82-4e2b-932d-806797e40212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a428aa61-dc6d-4bf5-86ec-460c9a912fe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_olasz_kormanyvalsag_salvini_draghi","timestamp":"2019. augusztus. 21. 17:00","title":"Matteo Salvini keveri a kártyákat Rómában, de senki nem követné a stratégiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","shortLead":"De más érdekességek is vannak a Népszava által közölt listán.","id":"20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97d21c5d-2f8c-44da-85b6-f3dea00cef30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34803c4-4c90-4cfa-bf07-fa432af8d494","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Szkitakonferenciara_es_saman_napokra_is_jutott_a_90_millios_allami_penzbol","timestamp":"2019. augusztus. 22. 07:50","title":"Szkíta konferenciára, és sámánnapokra is jutott a 90 milliós állami pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa161e-293b-40d2-ae10-f772abdd6d22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ausztráliában felbukkannak egy átlagos hétköznapon is furcsa állatok, de ez azért meglepő volt.","shortLead":"Ausztráliában felbukkannak egy átlagos hétköznapon is furcsa állatok, de ez azért meglepő volt.","id":"20190822_Kibontottak_az_almennyezetet_hatvanezer_mehet_talaltak_mogotte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79fa161e-293b-40d2-ae10-f772abdd6d22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919dd87f-5c71-4526-9718-7ccb666e293c","keywords":null,"link":"/elet/20190822_Kibontottak_az_almennyezetet_hatvanezer_mehet_talaltak_mogotte","timestamp":"2019. augusztus. 22. 16:50","title":"Kibontották az álmennyezetet, hatvanezer méhet találtak mögötte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","shortLead":"Piotr Wozniak-Starak holttestét egy tóban találták meg. ","id":"20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f4cae8-ba15-4f15-9f80-1987f1b91ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58052d7-d002-417b-9817-3177e0910744","keywords":null,"link":"/kultura/20190822_Motorcsonakbalesetben_halt_meg_az_ismert_lengyel_filmproducer","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:21","title":"Motorcsónakbalesetben halt meg az ismert lengyel filmproducer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe hajózhasson.\r

\r

","shortLead":"Az Ocean Viking 13 napja vár engedélyre Málta és Olaszország között, hogy utasaival biztonságos kikötőbe...","id":"20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d09a8ed3-38a4-41ed-af2b-07c195a80ebd","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Mar_csak_ot_napra_valo_eteluk_van_megsem_kothet_ki_a_menekulteket_szallito_hajo","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:36","title":"Már csak öt napra való ételük van, mégsem köthet ki a menekülteket szállító hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","shortLead":"Az elektromos autó világpremierje nincs már messze, szeptember 4-én előlépnek az első teljesen elektromos Porschéval.","id":"20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c91c9cd4-f062-4c05-96e8-500cb722358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fd1ea-67fc-4e9d-8e00-abe259861cc2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megmutattak_a_Porsche_Taycan_belteret","timestamp":"2019. augusztus. 23. 09:18","title":"Az utastérben is új világ az elektromos Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]