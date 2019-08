Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot a Google, a Chromebook előnyeinek kiemelésére a Windows operációs rendszerrel, illetve az ezt futtató gépekkel szemben.","shortLead":"Egy népszerű, amúgy a tudományos ismeretterjesztésben is jeleskedő Bill Nye amerikai színésszel készített reklámot...","id":"20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8476162-ffe3-4760-a9b0-46ba7f2f701a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc6b3a-af2f-4afb-9cdd-b3b390c47634","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_chromebook_hirdetes_a_microsoft_windows_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:03","title":"A Google szerint kár Windowst használni, mert már lejárt lemez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","shortLead":"Vissza nem térítendő támogatást adott a Magyar Turisztikai Ügynökség a mórahalmi polgármester kabinetvezetője cégének.","id":"20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b86cba-930a-4fa9-abca-c1a015d27c05","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_55_millios_allami_tamogatast_kapott_egy_onkormanyzati_kabinetvezeto_panzioja","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:33","title":"55 milliós állami támogatást kapott egy polgármesteri kabinetvezető panziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64931d24-ec74-4ab3-b1d4-02187e0f4a8b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az iráni támogatást élvező harcosok légvédelme szedte le a gépet.","shortLead":"Az iráni támogatást élvező harcosok légvédelme szedte le a gépet.","id":"20190821_Amerikai_dront_lottek_le_Jemenben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64931d24-ec74-4ab3-b1d4-02187e0f4a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea1cf80-2274-42d3-9bd7-b386dd4f741b","keywords":null,"link":"/vilag/20190821_Amerikai_dront_lottek_le_Jemenben","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:28","title":"Amerikai drónt lőttek le Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","shortLead":"A videó alig negyven másodperces, és ebbe már minden belefért.","id":"20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87f79b2-8895-4585-bc1e-e7e7a510ee73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f5fc3a-9d8b-4251-ad90-613a9a6fd733","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Mire_kinyitotta_a_garazskaput_az_autos_mar_nem_volt_mivel_beallni__video","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:34","title":"Mire kinyitotta a kaput az autós, már nem volt mivel beállni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","shortLead":"Marad a kánikula a hétvégén is, 30 fok körüli maximumokkal. ","id":"20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c43c2f0-6077-4fb5-b5c1-32147152ddd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85821d23-8d74-4cf5-9479-383e8c728da8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Most_szaladjon_a_strandra_ha_meg_napozni_akar_ezen_a_nyaron","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:12","title":"Most szaladjon a strandra, ha még napozni akar ezen a nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","shortLead":"Az Ionity igen komoly teljesítményű töltőjét az M1-es és M7-es autópályák mellett vehetik használatba a villanyautósok.","id":"20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36640bc5-0387-4dea-a229-6856c9cabca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d74f2a-e031-4e05-8f86-7969a8a8b4c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_kiprobaltuk_a_vilag_leggyorsabb_villanyautotoltojet_amibol_itthon_mar_ketto_is_van","timestamp":"2019. augusztus. 22. 06:41","title":"Kipróbáltuk a világ leggyorsabb villanyautó-töltőjét, amiből itthon már kettő is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai büntetőakciónak 10 ezer áldozata volt. A felelős katonai vezetőket senki nem vonta felelősségre, a rohingya kisebbség nem térhet vissza az apartheid rezsimbe.\r

\r

","shortLead":"740 ezer menekült él Mianmar és Banglades határán két éve, a népirtásnak is minősíthető mianmari katonai...","id":"20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91376471-2297-4ec8-b9eb-aeef53e3f4ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621164c1-3d8b-4d44-bbd5-37e295e9ce34","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ket_ev_10_ezer_halott_felelossegvonas_nincs_a_rohingya_nepirtas_ugyeben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:29","title":"Két év, 10 ezer halott, de felelősségre vonás nincs a rohingya népirtás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","shortLead":"A területe egyelőre érintetlen, de már most elköltöttek rá egy csomó pénzt. ","id":"20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcc13f90-ed2c-41a9-b706-aba0e599ae64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Semmi_nem_latszik_meg_a_delbudai_szuperkorhazbol_de_mar_koltik_a_penzt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 08:46","title":"Semmi nem látszik még a dél-budai szuperkórházból, de már költik a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]