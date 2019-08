Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek következtében a nemzetközi helyzetünk is romlott. A cég szerint továbbra is böngészőn keresztül jön a legtöbb kísérlet.","shortLead":"Több internetes támadást regisztrált az utóbbi időszakban a Kaspersky, mint az előző év hasonló időszakában, aminek...","id":"20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af604450-5bd8-42b4-b39b-d02a21f6a2a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_kaspersky_security_bulletin_jelentes_internetes_veszelyek_tamadas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:03","title":"Nagyobb veszélyben vannak a magyar internetezők, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","shortLead":"Az idén felvettek 31 százaléka nem tudta volna elkezdeni a felsőfokú tanulmányait.","id":"20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983c631e-ec58-47ac-8ac9-0ea23c8d2c8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_kotelezo_nyelvvizsga_felsooktatas_felveteli_oktatasi_hivatal","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Riasztó kép a nyelvvizsgákról a szigorítás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lövések egy orosi apát és fiát érték, mindketten meghaltak.","shortLead":"A lövések egy orosi apát és fiát érték, mindketten meghaltak.","id":"20190828_Letartoztattak_a_nyiregyhazi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789496c9-922e-49d9-90c4-58eff66fa58f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1396c5ae-a31e-4f0b-bef2-356d04291247","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Letartoztattak_a_nyiregyhazi_kettos_gyilkossag_gyanusitottjat","timestamp":"2019. augusztus. 28. 11:22","title":"Letartóztatták a nyíregyházi kettős gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban - közölte Veracruz szövetségi állam ügyészi hivatala. Később az állam kormányzója hozzátette, hogy a tüzet szándékosan okozták, feltehetőleg gyújtópalackokkal, és utalt arra, hogy bűnbandák közötti leszámolás történt.","shortLead":"Egy éjszakai bárban pusztító tűzben 23-an meghaltak szerdára virradóan a dél-mexikói Coatzacoalcos kikötővárosban...","id":"20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1edce9e5-e2b1-4bee-a71d-88efb0ee53ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7142e1c1-30ec-41c1-9eaa-6ec359cdd8cd","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_23_halott_egy_mexikoi_barban_pusztito_tuzben","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:31","title":"23 halott egy mexikói bárban pusztító tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","shortLead":"Egy kisgyerek és egy idős férfi halt meg a kigyulladt kompon.","id":"20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93246020-7f31-4914-9418-e0231f9d7990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c203be-8283-464d-9e18-6df41543ea43","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Szaznal_is_tobb_embert_kellett_kimenekiteni_egy_langolo_komprol_a_Fulopszigeteknel","timestamp":"2019. augusztus. 28. 06:20","title":"Száznál is több embert kellett kimenekíteni egy lángoló kompról a Fülöp-szigeteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet az önkormányzati választás előtti kampányban. Villámárvizek, üzemzavarok, dráguló tömegközlekedés, trópusi betegségek elterjedése – ezeket mind elhozhatja az éghajlatváltozás. De a fővárosnak van egy majdnem ötven pontból álló – bár néhol elég homályos – programja.","shortLead":"Sötét jövőt vázol fel Budapest klímastratégiája, amelyet a főpolgármester egyfajta zöldprogramként hirdet...","id":"20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5292a200-3862-4b32-bd16-cf73a2895533","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_tarlos_budapest_klimastrategia","timestamp":"2019. augusztus. 29. 11:30","title":"Budapestre is lecsap a klímaváltozás, és Tarlós ezt nagyon jól tudja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","shortLead":"Behozhatatlan előnyre tett szert a sorozatban, de még egy versenyen el kell indulnia, hogy hivatalos legyen a győzelme. ","id":"20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b493ea-310a-43fa-9c07-9614f383e574","keywords":null,"link":"/sport/20190828_rasovszky_kristof_nyiltvizi_uszas_olasz_anna","timestamp":"2019. augusztus. 28. 17:57","title":"Rasovszky megnyerte a nyíltvízi világkupát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti saját operációs rendszerének bevetését.","shortLead":"További haladékot kapott az Egyesült Államoktól a Huawei, talán ez is közrejátszik abban, hogy nyugodtan késleltetheti...","id":"20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac2ddeb-274c-4d4a-8f66-c15e3d07b372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b99c77-bd59-41df-8148-00c5187e1b93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190828_huawei_harmony_os_megjelenese_sajat_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 28. 09:03","title":"Kivár a Huawei az Android lecserélésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]