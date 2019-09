Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","shortLead":"A kormányfő ezután október 15-re előrehozott választások kiírását kezdeményezte.","id":"20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c085db-5f00-48ba-94d0-87c45f32166e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Elfogadta_a_londoni_alsohaz_a_rendezetlen_Brexit_tilalmat_celzo_tervezetet","timestamp":"2019. szeptember. 04. 21:02","title":"Elfogadta a londoni alsóház a rendezetlen Brexit tilalmát célzó tervezetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","shortLead":"A következő lépésben a módosító javaslatokat is sorra veszik. ","id":"20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18480278-9d0d-460d-a2f5-5badc8bf3110","keywords":null,"link":"/vilag/20190904_brexit_munkaspart_torvenyjavaslat_brit_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 04. 19:05","title":"Brexit: jóváhagyta a brit alsóház a Munkáspárt tervezetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","shortLead":"Nem tud kimenni a kertbe a vegán nő a szagok miatt, most cseles bosszút forral a szomszédság.","id":"20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dea6ac26-22b2-4580-a521-f3725aa16457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894eb402-564e-4944-8426-26b19ec1c724","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Grillezes_vegan_no_haz_birosag_per_sult_hus_szag","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:04","title":"Több ezren akarnak grillezni egy nő háza előtt, aki perelt a sült hús szaga miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","shortLead":"A játékokat mintegy száz Mensa-tag tesztelte, a családi, logikai és haladó kategóriában összesen négy játék nyer díjat.","id":"20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439d2c3d-4350-4183-ac51-3df22c115d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42466cd-9b3f-4526-85a6-ecdc5f9a643a","keywords":null,"link":"/elet/20190905_Megvan_mivel_jatszunk_iden_kiosztottak_az_ev_legjobb_tarsasjatekaidijaikat","timestamp":"2019. szeptember. 05. 11:40","title":"Ezzel játszunk idén: megvannak az év legjobb társasjátékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Dorian_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd30c467-0d5d-40ab-8f70-6a0fbe910f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e106503-2626-4c5a-bad4-5ff2fe85d433","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190904_Dorian_nagyitas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 15:25","title":"Így készültek a Dorian érkezésére a Bahamákon – Nagyítás-fotógaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","shortLead":"Feczkó Tamás veszi át a bajnokság sereghajtójának irányítását.","id":"20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ab5b6d-5f8c-4224-b329-4976015e83c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30f5f7-7e37-4c67-b5c4-a85f189189a4","keywords":null,"link":"/sport/20190904_diosgyor_dvtk_bajnoksag_fernando_fernandez_feczko_tamas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 17:35","title":"Új edzője van a Diósgyőrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","shortLead":"Az őrizetbe vett két kanadai és egy új-zélandi állampolgárt akár életfogytiglanra is ítélhetik. ","id":"20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe7d2fb2-f363-4c00-aac6-aa228984ed19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39f00-e2ad-4cf7-ad60-686ab770f316","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Gigantikus_mennyisegu_metamfetamint_foglaltak_le_UjZelandon","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:53","title":"Gigantikus mennyiségű metamfetamint foglaltak le Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]