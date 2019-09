Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","shortLead":"168 rendőr vett részt az akcióban, és bankjegykereső kutya szagolta ki a milliókat a pénztárcában. ","id":"20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5f11078-227b-454b-838f-8d8c58bb91f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0838f019-62a5-49f8-aeb9-ccd8b6e78fb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Harom_megyeben_egyszerre_csaptak_le_a_rendorok_a_drogkereskedokre__video","timestamp":"2019. szeptember. 13. 05:39","title":"Három megyében egyszerre csaptak le a rendőrök a drogkereskedőkre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom állat”-nak és „nyomorult, rohadt, kis proli”-nak nevezte az ellenzéki tüntetéseken ismertté vált diáklányt. De még ha tőle meglepő módon mea culpázna is a lovagkereszttel kitüntetett kormányoldali publicista, Nagy Blanka döntheti el, elfogadja-e a bocsánatkérést. Ha a békítés sikertelen, folytatódik a becsületsértés miatti eljárás.","shortLead":"A bíróság előtt kell(ene) bocsánatot kérnie pénteken Bayer Zsoltnak Nagy Blankától, amiért többek közt „kretén, barom...","id":"20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=922c5129-d436-4f42-ade0-8b9f56730c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2538234d-4c2f-4eca-9d69-139cc26bf884","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_Indul_a_per_a_kreten_prolinak_nevezett_Nagy_Blankat_bekitik_Bayer_Zsolttal","timestamp":"2019. szeptember. 12. 10:14","title":"Indul a per: a kretén prolinak nevezett Nagy Blankát békítik Bayer Zsolttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","shortLead":"Ross Geller pedig férfikontyot növesztene. ","id":"20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a3e31e0-fb5d-451d-906f-c4d493697f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becccac-4741-4acf-986b-8d2a7fca3114","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Jobaratok_friends_sorozat_Seth_Meyers","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:25","title":"Ha a Jóbarátok ma játszódna, Joey Trumpra szavazott volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","shortLead":"A BRFK két rendőre érintett az ügyben.","id":"20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed101c7-a3d3-4b9c-abb6-08b12a1559bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Fegyelmit_inditottak_az_M7esen_menet_kozben_kopapirollozo_motoros_rendorok_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:11","title":"Fegyelmit indítottak az M7-esen menet közben kő-papír-ollózó motoros rendőrök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós kiszolgálással működő McDrive-okban.","shortLead":"Ismét bevásárolt a McDonald's, ezúttal egy olyan céget vettek meg, amely felgyorsíthatja a kiszolgálást az autós...","id":"20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30c11480-4865-4be9-a9e7-15c00b76803e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f36877-bdbb-44e2-ada9-b307088be48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_mcdonalds_mcdrive_mesterseges_intelligencia_apprente","timestamp":"2019. szeptember. 13. 15:03","title":"Nagyobb krumplival mehet? A kérdést hamarosan már nem ember teszi fel a Mekiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd1862-9be1-4d81-a5e4-bd88afcdf498","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sikerült összegyűjtenie a jelöltséghez szükséges ötezer érvényes aláírást. ","shortLead":"Nem sikerült összegyűjtenie a jelöltséghez szükséges ötezer érvényes aláírást. ","id":"20190913_Elutasitottak_Thurmer_Gyula_fopolgarmesterjelolti_nyilvantartasba_vetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd1862-9be1-4d81-a5e4-bd88afcdf498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff37811b-92b3-4245-b9f1-ff9b2c60f5e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Elutasitottak_Thurmer_Gyula_fopolgarmesterjelolti_nyilvantartasba_vetelet","timestamp":"2019. szeptember. 13. 19:48","title":"Elutasították Thürmer Gyula főpolgármester-jelölti nyilvántartásba vételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35cf745-b832-46bb-b97e-9f64e426ff11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb84835f-db7e-4845-9c6a-51fe2f425209","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Marabu_FekNyuz_Harapas","timestamp":"2019. szeptember. 13. 13:35","title":"Marabu FékNyúz: Harapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eef39d7-fa77-4c99-9d9f-f088e0a8a1b2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha elátkozták volna a Windows 10 KB4512941 frissítését, a processzortevékenységet érintő furcsa viselkedés után most újabb hibával szembesült néhány felhasználó. Ezúttal azonban egy másik gyártó is képbe került.","shortLead":"Mintha elátkozták volna a Windows 10 KB4512941 frissítését, a processzortevékenységet érintő furcsa viselkedés után...","id":"20190913_windows10_frissites_kb4512941_narancssarga_elszinezodes_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eef39d7-fa77-4c99-9d9f-f088e0a8a1b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac57e024-1335-45fc-b1e2-d89806229e7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_windows10_frissites_kb4512941_narancssarga_elszinezodes_hiba","timestamp":"2019. szeptember. 13. 09:03","title":"Frissítette a Windowsát? Ne csodálkozzon, ha beüt egy furcsa hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]