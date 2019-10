Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","shortLead":"Az Index úgy tudja, a Fideszben is tudtak arról, hogy előkerülhetnek a felvételek. ","id":"20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=960d793d-bae3-4aac-a709-2cafd128356e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8ffddc-cd95-4870-b31e-d28c836c6e73","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Jo_ideje_arultak_mar_a_Borkairol_keszult_felveteleket","timestamp":"2019. október. 09. 12:55","title":"Jó ideje árulták már a Borkairól készült felvételeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","shortLead":"Egyelőre még vizsgálják, hogy élt-e az állat, amikor a hajó nekiütközött.","id":"20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccde6be7-a449-4f2c-968c-d448a77bc0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790dd29a-695f-48e9-9dce-5691ca0b61b1","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Hajo_utotte_el_a_Temzeben_holtan_talalt_balnat","timestamp":"2019. október. 09. 20:22","title":"Hajó ütötte el a Temzében holtan talált bálnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan ez az állítás. Hogyan tudja egy kis testület irányítani a forintárfolyamot, és egyáltalán, mi történik, amikor ők eldöntik, mi legyen a kamatokkal?","shortLead":"Sokan mondják, hogy a jegybank léphetne, ha ennyire gyenge a forint, de ritkán gondolunk bele, mit jelent pontosan...","id":"20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cde4f9-2821-49c2-a274-afbf78e80706","keywords":null,"link":"/360/20191009_forint_arfolyam_mnb_monetaris","timestamp":"2019. október. 09. 13:00","title":"Így mozgatja kilenc ember a forint árfolyamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Különböztek az elképzelések.","shortLead":"Különböztek az elképzelések.","id":"20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6b5d382-b0ef-48cc-a12c-7d7884e1e883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83be73a3-4c0e-4d73-8a3a-a45ef6ab32fd","keywords":null,"link":"/sport/20191008_Elkuldtek_Miriutat_Kisvardarol","timestamp":"2019. október. 08. 19:11","title":"Elküldték Miriutát Kisvárdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"697cc452-4b2b-4e48-87f9-01177a9e439c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A pincészet 66 hektáron gazdálkodik, éves szinten 500 ezer palack bort értékesítenek. ","shortLead":"A pincészet 66 hektáron gazdálkodik, éves szinten 500 ezer palack bort értékesítenek. ","id":"20191009_Gunzer_Tamase_lett_az_ev_pinceszete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=697cc452-4b2b-4e48-87f9-01177a9e439c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cd7a8fe-0831-4146-8504-c1e00d9a8dd9","keywords":null,"link":"/kkv/20191009_Gunzer_Tamase_lett_az_ev_pinceszete","timestamp":"2019. október. 09. 15:37","title":"Günzer Tamásé az év pincészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","shortLead":"A kispesti polgármester még nem érte utol az önkormányzati képviselőt.","id":"20191010_gajda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66afe89a-e6c7-420e-a485-e8d5228fe287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa246883-114c-4f1d-b3e3-dd5c48940592","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_gajda","timestamp":"2019. október. 10. 08:42","title":"Gajda: Távoznia kell Lacknernek, ha bizonyíthatóan ő van a felvételeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő július 1-jétől szedik be az illetéket, de csak azoktól, akik nem foglalnak szállást a városban.","shortLead":"Jövő július 1-jétől szedik be az illetéket, de csak azoktól, akik nem foglalnak szállást a városban.","id":"20191010_velence_belepo_illetek_turistak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ace0f50b-64d6-4845-890c-3b2c48c30784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03934a63-d655-41fe-ba1e-3b1228f44d28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_velence_belepo_illetek_turistak","timestamp":"2019. október. 10. 10:19","title":"Velencében jövő nyártól tényleg belépőt kell fizetniük a turistáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sem kormányülésen, sem a Fidesz elnökségi ülésén nem hallotta még Tarlós István főpolgármester, hogy az ellenzéki vezetésű városoktól elvesznek fejlesztési pénzeket, ennek ellenére \"lehet, hogy vannak olyan idióta fideszesek\", akik ezt állítják – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban. Megkérdeztük, mi jöhet, ha Karácsony nyer, illetve hogy a fideszes polgármesterekért vajon tűzbe tenné-e a kezét. Ez az interjúnak csak egy része, a teljes beszélgetést a HVG360-on olvashatják 10.30-tól. ","shortLead":"Sem kormányülésen, sem a Fidesz elnökségi ülésén nem hallotta még Tarlós István főpolgármester, hogy az ellenzéki...","id":"20191010_Tarlos_Karacsony_majd_folmegy_es_nyakon_csapja_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50461ead-6fdb-48b1-a086-c16ebdc98980","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Karacsony_majd_folmegy_es_nyakon_csapja_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 10. 06:30","title":"Tarlós: Nyilvánvaló, Karácsony majd fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]